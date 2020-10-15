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15.10.2020 15:52
Рубрика: Общество

Первые электронные сертификаты людям с инвалидностью выдадут в 2021 году

Текст: Елена Манукиян
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно приобретать соцуслуги, а также товары, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации (абилитации), с помощью электронного социального сертификата, рассказал первый замминистра по труду и социальной политике Алексей Вовченко. Законопроект об этом готовится к первому чтению и будет рассмотрен в ноябре.

Как пояснили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сейчас принимаются дополнения и уточнения в положения документа. А по словам замминистра, на него возлагаются очень большие надежды. "Внедрение такого инструмента как электронный социальный сертификат избавит наших инвалидов от множества проблем, связанных с обеспечением средствами технической реабилитации, а также получением многих социальных услуг", - сказал он на первом Координационном совете ОНФ по делам инвалидов, который прошел в четверг, 15 октября.

Фото: iStock
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Вовченко пояснил, что будет создана специальная электронная запись в реестре электронных сертификатов о праве человека с инвалидностью самостоятельно приобретать товары, работы или услуги за счет бюджетных средств. С помощью электронного социального сертификата, например, можно будет купить технические средства реабилитации, лекарства, медизделия, специализированные продукты лечебного питания, но платить будет государство: деньги продавцу поступят напрямую через Федеральное казначейство.

Механизм использования электронного социального сертификата уже опробован в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Тульской области. Однако перечень товаров и услуг, которые можно приобрести с помощью него в этих регионах, существенно ограничен. В Федеральных масштабах он будет значительно шире. Так, по словам замминистра, к следующему году появится электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации с картинками, описанием, информацией о производителях и точках продаж.

"Уже со следующего года с помощью электронного социального сертификата можно будет приобрести технические средства реабилитации", - сказал Вовченко. Другие товары, услуги, работы станут доступны по нему к 2023 году, когда закон вступит в силу полностью.

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Председатель Координационного совета ОНФ по делам инвалидов Иван Бирюков подчеркнул, что электронный социальный сертификат должен стать эффективным механизмом обеспечения инвалидов современными техническими средствами реабилитации, повысить их доступность и качество. А это - одно из поручений президента.

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 сентября 2020 года в России свыше 11 миллионов инвалидов, из них 6,3 миллиона женщин и 4,8 миллиона мужчин. За первые 8 месяцев это года заключено госконтрактов на сумму 18,3 млрд рублей, предусматривающих поставку 289 тысяч технических средств реабилитации.

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