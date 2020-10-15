Песков рассказал про ответ на новые санкции ЕС

Санкции ЕС против российских чиновников из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным навредили двусторонним отношениям, считают в Кремле. Они недружественные и нелогичные.

"К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной"​​​.

"Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о логике такого санкционного списка Песков сказал, что "печальная сторона этого вопроса в том, что абсолютно никакая логика в подобном решении не просматривается".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС, и пресс-секретаря президента спросили, какой зеркальный ответ может быть. Песков ответил: "Тот ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам Российской Федерации".

"В целом решение поставить отношения между ЕС и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает", - также заметил представитель Кремля.