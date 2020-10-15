Российский чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петр Ян свою первую защиту проведет 12 декабря в Лас Вегасе. Его соперником будет первый номер рейтинга в данной весовой категории американец Алджамейн Стерлинг.

Бой станет вторым по значимости на турнире UFC 256. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт.

"Эту ночь 12 декабря ты никогда не забудешь, как и 9 декабря 2017 года", - написал Ян в "Твиттере", обращаясь к Стерлингу. Таким образом россиянин напомнил будущему сопернику о его поражении нокаутом в 2017 году.

Напомним, Петр Ян завоевал вакантный чемпионский пояс 11 июля на турнире UFC 251 в Абу-Даби, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Алду. В организации россиянин провел семь боев и пока не потерпел ни одного поражения.