Третье поражение в сезоне потерпели столичные армейцы, которые уступили на выезде финскому "Йокериту" - 2:5. В составе победителей дубль оформил Никлас Йенсен, также заброшенными шайбами отметились Петер Регин, Ииро Пакаринен и Йон Норман. У армейцев отличились Слепышев и Робинсон.
Несмотря на неудачу, ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Вот как главный тренер "красно-синих" Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции оценил действия команды в матче:
- Если коротко, то провели неплохой первый период, провальный второй, а в третьем - молодчики парни. Причины поражения в ненужных удалениях, нарушениях численного состава.
К слову, армейцы объявили о переходе нападающего Егора Афанасьева, который принадлежит клубу НХЛ "Нэшвилл Предаторз". Игрок молодежной сборной России подписал контракт с ЦСКА до конца сезона. Прошедший сезон 19-летний форвард провел в клубе OHL "Виндзор Спитфайрз". В 62 матчах Егор забросил 31 шайбу и сделал 36 результативных передач.
Отметим, что Афанасьев играл за хоккейную школу ЦСКА до 2017 года, после чего уехал покорять Северную Америку. В 2019 году Егор был выбран на драфте НХЛ "Хищниками" из "Нэшвилла".
Что касается других результатов игрового дня, то "Барыс" в овертайме добился победы над "Спартаком" - 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В овертайме победу "Барысу" принесла шайба Даррена Дитца.
Очередную победу одержал питерский СКА. Армейцы с берегов Невы были сильнее ХК "Сочи" - 4:1.