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15.10.2020 22:55
Рубрика: Спорт

Пригласили "Хищника"

ЦСКА усилился игроком "Нэшвилла"
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
В континентальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата.
В 16 матчах регулярного чемпионата хоккеисты ЦСКА набрали 25 очков и возглавляют Западную конференцию КХЛ. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Третье поражение в сезоне потерпели столичные армейцы, которые уступили на выезде финскому "Йокериту" - 2:5. В составе победителей дубль оформил Никлас Йенсен, также заброшенными шайбами отметились Петер Регин, Ииро Пакаринен и Йон Норман. У армейцев отличились Слепышев и Робинсон.

Несмотря на неудачу, ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Вот как главный тренер "красно-синих" Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции оценил действия команды в матче:

- Если коротко, то провели неплохой первый период, провальный второй, а в третьем - молодчики парни. Причины поражения в ненужных удалениях, нарушениях численного состава.

К слову, армейцы объявили о переходе нападающего Егора Афанасьева, который принадлежит клубу НХЛ "Нэшвилл Предаторз". Игрок молодежной сборной России подписал контракт с ЦСКА до конца сезона. Прошедший сезон 19-летний форвард провел в клубе OHL "Виндзор Спитфайрз". В 62 матчах Егор забросил 31 шайбу и сделал 36 результативных передач.

Отметим, что Афанасьев играл за хоккейную школу ЦСКА до 2017 года, после чего уехал покорять Северную Америку. В 2019 году Егор был выбран на драфте НХЛ "Хищниками" из "Нэшвилла".

Афанасьев до 2017 года играл за хоккейную школу ЦСКА, после чего уехал покорять Северную Америку

Что касается других результатов игрового дня, то "Барыс" в овертайме добился победы над "Спартаком" - 3:2. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В овертайме победу "Барысу" принесла шайба Даррена Дитца.

Очередную победу одержал питерский СКА. Армейцы с берегов Невы были сильнее ХК "Сочи" - 4:1.

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