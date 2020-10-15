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15.10.2020 16:13
Рубрика: Власть

Пилот по переводу информационных госсистем на "ГосТех" стартует 1 ноября

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин постановил с 1 ноября начать эксперимент по переводу и развитию государственных информационных систем на единой цифровой платформе "ГосТех". Он продлится до 31 мая 2022 года.
Фото: Павел Смертин/ТАСС Фото: Павел Смертин/ТАСС
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Участниками эксперимента станут Минцифры, Минспорта, Минкультуры, Росреестр, Росимущество, Ростуризм, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также на добровольной основе Аналитический центр при правительстве, Российский экспортный центр и ряд других государственных учреждений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Предполагается, что "ГосТех" позволит расширить количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу дистанционно, расширить их цифровое взаимодействие с госорганами, сократить большое количество существующих ведомственных информационных систем.

Власть Работа власти Внутренняя политика Государственные интернет-услуги

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