15 октября 1970 года в 12.40 пассажир рейса № 244 Батуми - Сухуми - Краснодар Пранас Бразинскас передал стюардессе Надежде Курченко записку для командира экипажа: "Приказываю лететь по указанному маршруту. Прекратить радиосвязь. За невыполнение приказа - смерть". С этого дня ведется хронология отечественного воздушного терроризма.

Бразинскас открыл огонь из пистолета и обреза (позже насчитают десятки пробоин в фюзеляже - спасло то, что успели набрать всего 800 метров высоты, иначе разгерметизация и смерть всех), а его 15-летний сын с гранатой в руке удерживал пассажиров в креслах. Путь в кабину пилотов преградила Надежда Курченко. Угонщик в нее выстрелил, и на глазах у экипажа, прорываясь в кабину, наступил на лежащую на полу умирающую девушку...

Из четырех членов экипажа Бразинскасы изувечили троих. Одного оставили, чтобы было кому пилотировать захваченный Ан-24. Самолет приземлился в турецком Трабзоне. Самолет турки СССР вернули, бандитов - нет. Судили, но как-то странно - через пару лет бандит и его сын были уже на свободе. Бразинскасы через Венесуэлу правдами и неправдами пробрались в США, где со временем получили гражданство... Удивительное везение. Которое лишь заступничеством литовской диаспоры в США не объяснить. Понятно, что американские спецслужбы не стояли за захватом нашего самолета. Но сделали все, чтобы террористы избежали возмездия. Лишь на том основании, что бандиты объявили себя "борцами с СССР" и "сторонниками независимости Литвы".

Судьбы

Надежда Курченко родом из Алтайского края, школу-интернат окончила в Удмуртии, в Сухумский авиаотряд устроилась сначала бухгалтером, затем бортпроводником. Спортсменка, красавица, всеобщая любимица. Собиралась замуж, мечтала выучиться на юриста. Не дожила до своего 20-летия двух месяцев. Посмертно награждена орденом Красного Знамени.

Пранас Бразинскас - 1924 года рождения, во время войны служил в вспомогательных частях вермахта. В советское время работал завхозом и завмагом в Вильнюсе. Проворовался: дважды судим за растрату. В США работал маляром, нелегально торговал оружием, пьянствовал, пытался собрать деньги в фонд имени себя. Литовская диаспора помогла ему получить политическое убежище, но в фонд Бразинскаса никто из литовцев не пожертвовал ни цента. До конца жизни в Америке знал только два языка: литовский и русский. Страдал манией преследования, терроризировал соседей. В 2002 году погиб в рукопашной схватке. Во время очередного скандала угрожал сыну пистолетом. 46-летний Альгирдас выбил оружие и восемью ударами гантели проломил 77-летнему отцу голову.

По выражению адвоката Альгирдаса (в США он живет под именем Альберта Виктора Уайта), его клиент находился под влиянием отца и из-за этого остаток жизни будет "гнить в тюрьме". В интервью российскому журналисту адвокат заявил: не надо думать, что вся литовская диаспора оправдывает Бразинскаса.