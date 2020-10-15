Ученые описали развитие шизофрении как последствие коронавируса

В результате коронавирусной инфекции у больного может развиться шизофрения, а также болезни Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу пришли бразильские ученые, исследование которых опубликовано на портале medRxiv.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 способен наносить урон самым многочисленным клеткам центральной нервной системы - астроцитам. Это ведет к серьезным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных его областей. Причем, такие изменения возможны не только у пациентов с инфекцией, протекающей в тяжелой форме, но и у тех, кто болеет практически бессимптомно.

Новые данные объясняют, почему головная боль, судороги, потеря обоняния, то есть, неврологические реакции, сохраняются у переболевших COVID-19 еще в течение нескольких месяцев после выздоровления.

Ученые планируют узнать, как вирус достигает центральной нервной системы.