Post Malone и Билли Айлиш стали победителями Billboard Music Awards-2020

Тожественная церемония вручения наград состоялась в Dolby Theatre Голливуда. Причем в формате оффлайн, от чего мы стали уже отвыкать, увы. Впрочем, многие звезды не решились приезжать в Калифорнию и выходиться на сцену из-за эпидемии COVID-19.

Наибольшее количество наград - девять! - выиграл татуированный рэпер Post Malone, который прибыл на церемонию лично и чувствовал себя на ней, как дома. Иногда выходил получать награду, сживая в руке бумажный стаканчик для кофе. Титулы были завидные: "Лучший артист", "Лучший артист-мужчина", "Самый успешный рэп-альбом"...

Продолжалось это долго. Кто-то из зрителей, наверняка, уже поджидал, когда же артист наконец-то выйдет уже и с чипсами?! Но награды для Пост Малона к тому времени уже закончились.

И пришла пора забирать свои призы дуэту рэпера Lil Nas X и рокера Билли Рэя Сайруса. Все - за одну и ту же песню Old Town Road ("Старая городская дорога").

В начале года она удостоилась и премии Grammy. Но и нынешние оказались очень престижными. Это победы в четырех номинациях: "Лучше всего продающаяся песня", "Наиболее востребованная рэп-песня в хит-парадах", "Песня, больше всего востребованная в стриминге" и "Top Hot 100 song" (то есть песня, чаще и выше всех гостившая на вершине хит-парада синглов Billboard).

Очень успешным признали 2020-й и для Билли Айлиш. Хотя ее первый и пока последний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел уже почти два года назад, его продолжают награждать и сегодня. В частности, за то, что он чаще и выше других понимался за эти 12 месяцев в хит-параде Top Billboard 200 Albums. Назвали Билли Айлиш и "Лучшей артисткой среди женщин".

Группой, имеющей наибольшую поддержку поклонников, снова назвали корейский бойз-бэнд BTS. Они же чествованы и как "Лучшая группа".

Были и неожиданности, так в номинации "Наиболее успешно выступающий на концертах артист" неожиданно победила певица Pink, почти забытая в России. Причем обошла эта дама, меняющая цвет волос чаще, чем репертуар самых титулованных звезд: легендарных Rolling Stones, энергичного симпатягу Эда Ширана с его супер-успешным двухлетним мировым туром, культовую Metallica и даже несокрушимого Элтона Джона, который терял голос, выходил на сцену с воспалением легких, но все равно не отменял концертов, даже несмотря на выявленную у него онкологическую болезнь…

Зато английский сэр все-таки получил чуть менее престижную награду Top Rock Tour.

Стоит отметить и триумфаторов в стиле R&B Кэнья Уэст и Khalid: наград у них примерно поровну. Но догнать Пост Малона никому так и не удалось…