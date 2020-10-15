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Рубрика: Экономика

Идеи для нового времени

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс начинают этап реализации идей, поступивших на форум "Сильные идеи для нового времени". Напомним, в общей сложности участники представили почти 15 тысяч предложений по развитию экономики, социальной и технологической сфер страны.

Для всех идей предусмотрены меры поддержки. Это коммуникационная, административная, рекламная, экспертная и иные виды поддержки от организаторов и партнеров форума. Поддержка будет предоставляться в зависимости от группы, к которой отнесена идея. Получить информацию об отобранных идеях, их отнесении к той или иной группе и предусмотренных мерах поддержки можно на платформе idea.asi.ru.

Идеи-лидеры платформы по открытому рейтингу (100 идей от каждого из 7 треков) будут включены в информационные рассылки по целевой аудитории (органы власти, партнеры и пр.), получат консультации региональных экспертных групп АСИ. Также будет организовано взаимодействие авторов таких идей с партнерскими вузами.

Идеи из ТОП-200, помимо всего перечисленного, могут рассчитывать на международное продвижение по линии стратегической инициативы Go Global.

Авторы идей из ТОП-100 также смогут бесплатно принять участие в Форуме и получат продвижение законодательной инициативы, заявленной в идее (если она была в явном виде сформулирована). Также Фонд Росконгресс предоставит участникам из этой группы право бесплатного участия в следующем Петербургском международном экономическом форуме.

Идеи из ТОП-7 помимо уже упомянутых мер поддержки получат амбассадоров из числа членов Экспертного совета АСИ, авторам будет организовано взаимодействие с профильным федеральным органом исполнительной власти и медийное сопровождение через сайт и социальные сети АСИ.

Перечень мер поддержки будет расширяться. Полный перечень будет выработан организаторами форума совместно с банками, финансовыми компаниями, госкорпорациями, институтами развития, ведущими игроками различных отраслей промышленности, туристического сектора, IT-компаниями, лидерами телеком-рынка и другими партнерами.

Экономика

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