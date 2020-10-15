Потерпевшим оплатят адвоката даже при незначительных преступлениях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК, дающий жертвам преступлений право на оплату адвоката даже в том случае, когда обвиняемого освободили от уголовной ответственности по гуманным причинам.

Несколько лет назад по инициативе Верховного суда России было введено правило: гражданина, впервые совершившего нетяжкое преступление, могут освободить от уголовной ответственности, если он компенсировал ущерб. Это делается из гуманных соображений: человеку дается второй шанс, у него не появится судимости, которая может испортить биографию.

Как сообщил в недавней статье в "РГ" председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году по данным правилам были освобождены от уголовной ответственности 52,5 тысячи человек.

"По состоянию на 1 октября текущего года по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении более 140 тысяч лиц", - сообщил Вячеслав Лебедев.

Но есть правовой нюанс: если дело прекращается, то потерпевший теряет право на компенсацию расходов на адвокатов. Между тем потерпевшие часто нанимают защитников.

"Нельзя забывать и о пострадавших, которым зачастую необходима правовая поддержка, в том числе для общения со следствием, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Потерпевшие не всегда ориентируются в правовых вопросах, нередко правоохранители под разными предлогами отказываются возбуждать уголовное дело. Приходится прилагать усилия, чтобы добиться справедливости. Естественно, расходы на адвоката в этом случае потерпевшему должны быть компенсированы".

Он особо отметил, что поправки в УПК повышают защиту прав потерпевших: они смогут претендовать на компенсацию расходов на адвоката даже в том случае, если уголовное преследование обвиняемого было прекращено.

"Компенсации выплачиваются в соответствии с правилами, утвержденными правительством страны, - рассказал Владимир Груздев. - Расходы на адвоката могут возмещаться из казны, затем государство будет взыскивать деньги непосредственно с человека, совершившего преступление и освобожденного от уголовной ответственности в установленном законом порядке".

Как пояснил советник Федеральной палаты адвокатов России Евгений Рубинштейн, в настоящее время уголовно-процессуальное законодательство содержит положение о покрытии расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. Эти деньги могут быть взысканы напрямую с осужденного. Но в некоторых случаях потерпевшему покрывают расходы за счет казны, а государство уже потом взыскивает деньги с осужденного.

"Современное законодательство не предусматривает обязательное предоставление потерпевшим адвоката по уголовным делам, - сказал Евгений Рубинштейн. - Лишь по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, по ходатайству законного представителя государство обеспечивает участие адвоката".

Иными словами, потерпевший должен самостоятельно найти адвоката. "Размер возмещения определяется должностным лицом, ведущим производство по уголовному делу, при принятии итогового решения с учетом доказанности и разумности понесенных расходов", - пояснил советник ФПА.