Председатель парламента Кипра заявил об отставке

Председатель парламента Кипра Димитрис Суллирус ушел в отставку после скандала с "золотыми паспортами", так как считает, что продолжение его пребывания в должности спикера было неверно истолковано. Об этом говорится в официальном заявлении политика.

"Я считаю, что продолжение моего пребывания в должности спикера парламента было неправильно истолковано. Это неверное толкование, а также очевидное желание некоторых использовать вопрос в своих интересах для своих политических целей и планов, а также как предлог для нарушения работы законодательного собрания привели меня к решению подать заявление об отставке с поста председателя парламента, а также с поста депутата парламента", - приводит строки из заявления РИА Новости.

Силлирус также подчеркнул: в основе его решения лежит уверенность в том, что он не сделал ничего незаконного с юридической точки зрения. Политик надеется, что его отставка оставит впечатление обратного.

Напомним, что ранее Кипр решил приостановить действие программы по получению так называемых "золотых паспортов", то есть гражданства за инвестиции в экономику. Главной причиной власти назвали злоупотребление положениями программы.