Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов

Председателем Фонда защиты детей был избран писатель Альберт Лиханов, а в состав учредителей фонда также вошли детский омбудсмен Анна Кузнецова, кардиохирург Лео Бокерия, трансплантолог Сергей Готье, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

- На первом учредительном собрании был принят устав общероссийской общественно-государственной организации. Председателем Фонда защиты детей был избран академик РАО, писатель Альберт Лиханов, - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав учредителей фонда также вошли председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, гендиректор Большого театра Владимир Урин, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, и другие известные люди. Среди учредителей со стороны государства Министерство просвещения РФ, а от гражданского общества - Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Кузнецова, принимавшая участие в учредительном собрании Фонда защиты детей, подчеркнула, что одним из важных инструментов в деле защиты детства является взаимодействие государственного и некоммерческого сектора.

Среди заявленных целей фонда, указ о создании которого подписал президент России - консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, создание условий для их всестороннего развития и воспитания, укрепление авторитета и роли семьи, оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.