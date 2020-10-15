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15.10.2020 14:19
Рубрика: Общество

Председателем Фонда защиты детей избран писатель Альберт Лиханов

Текст: Елена Яковлева

Председателем Фонда защиты детей был избран писатель Альберт Лиханов, а в состав учредителей фонда также вошли детский омбудсмен Анна Кузнецова, кардиохирург Лео Бокерия, трансплантолог Сергей Готье, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
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- На первом учредительном собрании был принят устав общероссийской общественно-государственной организации. Председателем Фонда защиты детей был избран академик РАО, писатель Альберт Лиханов, - говорится в сообщении пресс-службы.

В состав учредителей фонда также вошли председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, гендиректор Большого театра Владимир Урин, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, и другие известные люди. Среди учредителей со стороны государства Министерство просвещения РФ, а от гражданского общества - Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Кузнецова, принимавшая участие в учредительном собрании Фонда защиты детей, подчеркнула, что одним из важных инструментов в деле защиты детства является взаимодействие государственного и некоммерческого сектора.

Среди заявленных целей фонда, указ о создании которого подписал президент России - консолидация усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, создание условий для их всестороннего развития и воспитания, укрепление авторитета и роли семьи, оказание помощи детям-сиротам, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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