Президент Киргизии решил уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку. Об этом он заявил в обращении, распространенном несколько минут назад его пресс-службой.

Сооронбай Жээнбеков объяснил решение нежеланием усугублять политический кризис.

- Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны - Бишкеке остается напряженной, - заявил Сооронбай Жээнбеков. - Вчера парламент утвердил состав правительства, я подписал указы о соответствующих назначениях, но это не сняло напряженность. Агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. Для меня мир в Киргизстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Призываю Жапарова (новый премьер Киргизии - прим. ред.) и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающейся акции сторонников нового премьера Киргизии Садыра Жапарова, требовавших отставки Жээнбекова.

Согласно законодательству Киргизии, исполнять обязанности главы республики теперь должен спикер, а в случае роспуска парламента - премьер.