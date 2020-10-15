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Рубрика: Власть

Все, что вы хотели знать о призыве

Призывникам открыли "горячую линию" на сайте минобороны
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Минобороны России открыло "горячую" телефонную линию, где молодые люди и их родители могут получить исчерпывающую информацию об осенней призывной кампании.

На сайте военного ведомства заработали "прямые телефонные линии", где для новобранцев - все новости стартовавшего 1 октября осеннего призыва. А те ребята, которые должны пойти в армию осенью, смогут оперативно узнать все нюансы призывной кампании. Родители призывников также смогут получить все ответы на интересующие их темы.

"Горячая линия" работает по вторникам и четвергам с 10 до 12 утра по московскому времени.

Кроме того, призывники и их родители могут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами. Для этого на сайте создан специальный раздел "контакты".

Фото: РИА Новости
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В Западной Сибири, Поволжье, Прибайкалье и на Урале также работают "телефоны доверия", по которым можно задать вопросы и получить справки и консультации.

Основной целью прямого контакта с призывниками является предоставление достоверной информации. Отвечают на вопросы опытные офицеры, которые могут грамотно объяснить призывникам информацию.

Также на "горячей линии" помогут оперативно решить конфликтную ситуацию, которая может возникнуть в военкомате или при прохождении медкомиссии.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Призыв в армию

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