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15.10.2020 19:10
Рубрика: Экономика

Казна ответит на вызов

Бюджет готовят к первому чтению в Госдуме
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Думский комитет по бюджету и налогам начал работу над главным финансовым документом страны на трехлетку. До этого 14 комитетов нижней палаты дали положительные заключения на проект нового бюджета, предложив доработать. Рассмотреть его в первом чтении Госдуме предстоит 29 октября. Бюджет ответит на вызовы, с которыми столкнулась страна, заверил депутатов министр финансов Антон Силуанов. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил против резкого сокращения расходов на оборону.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На своем заседании в четверг профильный комитет рассмотрел основные параметры нового бюджета. Как заявил Антон Силуанов, бюджет подчинен выполнению национальных целей развития, которые поставил президент, в нем предусмотрены необходимые ресурсы на поддержку граждан и экономики. Государство, констатировал министр, наращивает расходы, несмотря на серьезное падение доходов. Более 1 процента ВВП пойдет на реализацию нацплана по восстановлению экономики. На здравоохранение расходы бюджетной системы вырастут даже по сравнению с благополучным 2019 годом - с 3,5% ВВП до 3,8% в следующем году. На образование - с 3,7% до 3,9%, а на национальную экономику - с 4,7% до 5,1%. "Бюджет ответит на вызовы", - заверил министр.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Дефицита казны не избежать, но он будет сокращаться за счет восстановления экономики - с 4,4% ВВП в этом году до 1% в среднесрочной перспективе. Общая долговая нагрузка бюджета, правда, вырастет - с 13% до 20% ВВП, но это безопасный уровень, уверен Силуанов. В нынешней ситуации придется поднять налоги - но "мишенью" повышения станет сырьевой сектор, а для малого и среднего бизнеса, а также IT-сектора налоги снизятся.

В том, что бюджет подкреплен деньгами, профильный комитет заверил глава минэкономразвития Максим Решетников. "Исходим из прогнозов восстановления мировой экономики, в том числе внешнего спроса на основные экспортные товары", - подчеркнул он. Министр отметил, что Россия прошла самый сложный экономический период лучше других стран: кризис не приобрел массового характера и удалось избежать цепочек неплатежей. Удалось сохранить макроэкономическую стабильность, заявил он.

Дефицита бюджета не избежать, но он будет сокращаться

Важно также, что весеннее ослабление рубля не трансформировалось в рост цен. А теперь началось восстановление добычи нефти. Таким образом, экономика создает мощную базу для бюджета и исполнения государством всех взятых на себя обязательств, резюмировал Решетников.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подтвердил - новый проект бюджета неплохо справляется с задачами, стоящими перед страной. Но есть ряд нюансов, которые отметило ведомство в заключении. Так, не все госпрограммы увязаны по целям и показателям, сказал Кудрин. Одна из претензий Счетной палаты - слишком резкое сокращение оборонных расходов - с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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"Коллеги, я скоро превращусь в защитника минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7 до 2,5% - это достаточно заметное сокращение", - сказал Кудрин. Он напомнил, что на посту главы минфина в начале 2010-х годов не поддерживал повышение доли оборонных расходов до 3,4%. "Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему", - отметил руководитель ведомства. "Но я всегда говорил, что 2,8-2,9% - это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону", - продолжил Кудрин. Он призвал депутатов и кабмин обратить на это внимание.

Как заявил глава комитета Андрей Макаров, заключение от депутатов ожидается 26 октября. Он назвал приоритеты Госдумы при рассмотрении бюджета. Первый - удостовериться, что удастся финансово обеспечить выполнение Послания президента. Второй - финансирование нацпроектов, которые призваны повысить качество жизни в стране. И, наконец, проверить, как решаются проблемы, связанные с распространением коронавируса. Серьезные вопросы у депутатов - по поддержке регионов, а также села, сказал Макаров.

Экономика Казна Федеральный бюджет Законодательная власть Госдума Правительство Минфин Госфонды и контрольные органы Счетная палата Бюджет 2020-2022

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