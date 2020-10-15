Производители переоценили скорость восстановления потребительского спроса

Производители легковых автомобилей переоценили скорость восстановления потребительского спроса после снятия ограничений из-за пандемии, как и ряд других отраслей промышленности. Об этом сообщили в Минпромторге, комментируя данные Росстата по статистике промпроизводства в РФ за 9 месяцев 2020 года.

"Потребительский, конечный спрос сейчас продолжает находится в состоянии затянувшейся паузы, а на фоне информации о "второй волне" пандемии коронавируса его восстановление протекает недостаточно быстрыми темпами. По-прежнему наиболее сильное замедление роста в сентябре наблюдалось в производстве легковых автомобилей. Прежде всего, это может быть связано с тем, что в июле-августе производителями в данной отрасли была переоценена скорость восстановления потребительского спроса", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в РФ за девять месяцев 2020 года составило 848 тыс. штук, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, рост производства этого вида товаров на 5,7% отмечен по отношению сентября 2020 года к сентябрю 2019 года и на 72,5% к августу текущего года.

Серьезный спад по отношению год к году также наблюдается в легкой промышленности, так снижение производства сумок и чемоданов составило 21,6%, обуви - 16%. Производство окон за девять месяцев уменьшилось на 18,8%.

В Минпромторге называют несколько причин, оказавших влияние на ситуацию: снижение деловой активности и покупательской способности на фоне роста основных затрат.

"Компании отмечали сокращение новых заказов, причем максимальными темпами с июня - на фоне "приглушенного клиентского спроса и потери некоторых клиентов". Компании хотят и могут увеличивать выпуск, однако испытывают проблемы со сбытом произведенных товаров. При этом отмечалось и резкое снижение экспортных заказов", - говорится в сообщении ведомства.

Там также отмечается, что при этом рост закупочных цен происходил максимальными за последние два года темпами, что привело к росту затрат, и "в свою очередь, вылилось и в рост отпускных цен, который оказался наиболее высоким за 4 месяца".

Кроме того, подчеркнули в Минпромторге, если в середине года отмечалось постепенное восстановление отраслей обрабатывающей промышленности, то наблюдаемое в сентябре замедление темпов роста также вызвано снижением покупательской способности.

Согласно данным Росстата, в сентябре общий объем промышленного производства был аналогичен августовскому, при этом, замедление производства в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 2,9%, в сентябре текущего года к сентябрю прошлого - 5%.

"Хотя объемы производства росли в силу возобновления деятельности предприятий, низкий спрос нивелировал этот эффект", - констатировали в Минпромторге.