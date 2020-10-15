Проведение интернета в домах будет планироваться на этапе строительства

Мощности инженерной инфраструктуры для размещения сетей связи в многоквартирных домах будут определяться на этапе градостроительного планирования. Соответствующие поправки в закон "О связи" в четверг подписал президент России Владимир Путин.

В Москве уже сформированы технические требования к объектам капитального строительства, говорит эксперт Госдумы и Общественного совета при Минстрое Светлана Бачурина. "Застройщик уже на этапе проектирования жилого здания должен закладывать инфраструктуру связи для подключения дома к сети передачи данных", - заявила она.

Внутридомовые сети связи предназначены в том числе для подключения абонентов к высокоскоростному интернету, поэтому новый закон можно рассматривать как часть работы по устранению цифрового неравенства, считают в Минцифре.

Кроме того, если раньше закон ограничивал участие региональных властей в развитии связи на своих территориях, то новый закон позволит им финансировать или софинансировать строительство объектов связи и владеть ими. До появления нового закона бюджетные траты на это могли быть признаны нецелевыми, пояснил руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова. Теперь проблема устранена.

Особенно это важно для удаленных и труднодоступных мест, где операторам связи работать невыгодно.

"Если бюджет позволяет, муниципалитеты смогут организовывать услуги связи в районах, населенных пунктах, где они малоокупаемы и куда бизнес идти не готов, - отметила Булгакова. - Беспокойство вызывает только то, что этим правом вряд ли смогут воспользоваться муниципалитеты, бюджеты которых дефицитны".