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15.10.2020 10:30

ПСБ предложил покупателям возможность выдачи наличных по картам "Мир" на кассах магазинов

ПСБ предоставил держателям карт платежной системы "Мир" доступ к сервису выдачи наличных через POS-терминалы на кассах торговых точек.

Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 000 рублей наличными, но не более 15 000 рублей в месяц на одну карту.

Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег.

"ПСБ одним из первых в России предоставил возможность выдачи наличных на кассах магазинов держателям карт платежной системы "Мир", что позволяет большему количеству потребителей получать удобную услугу, а владельцам магазинов меньше пользоваться инкассацией, - отметил заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ Никита Хомутов. - Мы считаем, что такая услуга будет востребована, в том числе, в удаленных и небольших населенных пунктах, где снять наличные можно будет рядом с домом, например, в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу".

"Платежная система "Мир" активно развивает и совместно с участниками рынка внедряет новые платежные сервисы, которые будут способствовать повышению доступности финансовых услуг на всей территории России, - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.- Сервис выдачи наличных помогает потребителям одновременно быстро и просто оплатить покупки картой "Мир" и снять наличные, которые остаются востребованным средством платежа в некоторых случаях, особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. С подключением такого крупного эквайера, как ПСБ, пул торговых точек, предоставляющих такую услугу, значительно расширится. Мы уверены, что использование сервиса может сделать более популярной безналичную оплату в торговых точках, при этом позволяя держателям национальных платежных карт получить определенную сумму наличных в случае необходимости".

Сервис выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы был запущен ПСБ в июне 2020 года. Услуга стала востребованной предпринимателями: с момента ее запуска ПСБ подключил к ней более 200 торговых точек. Сервис доступен держателям карт "Мир" и международных платежных систем, выданных как ПСБ, так и другими банками.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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