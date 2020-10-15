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15.10.2020 14:19
Рубрика: Культура

Псковский театр объединили с Александринским

Текст: Наталья Лебедева
Объединение театров, репетиции в условиях строгих санитарных мер и долгожданные премьеры, чей путь к зрителю растянулся на месяцы из-за пандемии коронавируса. "РГ" следит за тем, как театры продолжают работать в этих непростых условиях.
Ольга Любимова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Ольга Любимова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Ольга Любимова. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Пожалуй, одной из главных театральных новостей недели стало объединение Псковского театра с Александринским театром. Министр культуры РФ Ольга Любимова уверена, принятое решение всем пойдет на пользу.

Фото: Театр Наций
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"В первую очередь, повысится статус Псковского театра. В творческом плане это даст дополнительные возможности для создания новых художественных форматов и будет способствовать обновлению репертуара театра", - сказала она.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин также отметил, что объединение позволит Псковскому театру выйти на новый уровень и пообещал сохранить все планы театра, который в первую очередь работает для своего псковского зрителя.

Все организационные вопросы, по словам руководителя Псковского театра Дмитрия Месхиева, должны быть решены к 1 января 2021 года.

"Мы получили полное одобрение и руководства региона, и министра культуры. У нас есть бюджет, и сейчас за ближайшие 2,5 месяца - до 1 января 2021 года - мы должны подготовить и подписать все документы и уже с 1 января стать частью Национального театра Росси", - сказал он.

Тем временем столичные театры продолжают радовать зрителей премьерами. Московский театр "Геликон-опера" приглашает на уникальный танцевально-драматический экспериментальный спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая", поставленный чемпионами мира и Европы по бальным танцам Арсеном Агамаляном и Оксаной Васильевой.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Искусство бального танца впервые будет представлено в театральном пространстве "Геликона". А в центре, как всегда, - он и она, мужчина и женщина и история их взаимоотношений от сотворения мира до сегодняшнего дня. В основу литературной части спектакля легли Библия и сочинения Марка Твена, Иосифа Бродского, Александра Блока, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко. Музыка также отличается разнообразием, от Родиона Щедрина до Мэрилина Мэнсона. Показы в "Геликон-опера" будут идти с 15 по 17 октября.

В Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) покажут премьеру спектакля "Лысая певица" по абсурдистской пьесе Эжена Ионеско.

"Жизнь - абсурд. Пора признать эту банальность и дать волю абсурду на сцене. Нам хотелось уйти от абсурдистских штампов: от погружения зрителя в философские подтексты, от глубокомысленности и многозначительности, - приводит слова режиссера постановки Екатерины Половцевой пресс-служба театра.

По ее словам, лишь на первый взгляд, текст "Лысой певицы" - хаотичный набор абсурдных фраз. Но если вникнуть в логику этого абсурда, возникает интересный смысловой узор.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Комедия абсурда - это комедия ежедневных узнаваемых каждым ситуаций. И возможность на время отстраниться от этой повседневной абсурдности, признать ее беспощадность, бессмысленность и иллюзорность. В нашем спектакле главное - это игра, совокупность игр. Игра как способ выжить", - объясняет Половцева.

Она призналась, что изначально спектакль назывался "Английский без труда", а нынешнее название "Лысая певица" родилось случайно, когда эту фразу на репетиции произнес один из актеров. Главные роли исполнят Анна Ковалева, Алексей Бобров, Виталий Тимашков, Людмила Пивоварова, Александр Пахомов и Татьяна Шатилова.

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