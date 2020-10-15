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15.10.2020 14:56
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила

Текст: Роман Маркелов
Федеральный и региональные бюджеты смогут эффективнее использовать собственные ресурсы для преодоления последствий коронакризиса. Этому поможет в том числе временная приостановка бюджетного правила в 2021 году и появление у казны новых источников доходов, связанных с последними налоговыми инициативами.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные правительством, подписал президент Владимир Путин.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Бюджетное правило предлагается смягчить в части предельно допустимого уровня расходов федерального бюджета, - планируется, что в 2021 году его структурный первичный дефицит увеличится почти в три раза, с 585 млрд до 1,46 трлн рублей. Потом он снова должен вернуться к 585 млрд рублей. Другие параметры бюджетного правила (цена отсечения нефти и правила использования Фонда национального благосостояния) изменениями не затрагиваются.

"Повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - отмечали ранее в Минфине. В министерстве подчеркивали, что с 2022 года уровень предельных расходов бюджета вновь будет определяться в соответствии с бюджетным правилом, что "позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора".

Также в законе теперь предусмотрены новые источники налоговых поступлений. Это введение ставки НДФЛ 15% для доходов граждан свыше 5 млн рублей в год (пойдет целевым образом на лечение тяжелобольных детей), взимание НДФЛ с доходов граждан в виде процентов от банковских вкладов и ценным бумагам (13% от суммы процентов по всем вкладам в банках, превышающей доход, рассчитанный по формуле 1 млн рублей умножить на ключевую ставку ЦБ), взимание НДПИ с доходов юридических лиц от добычи ряда видов полезных ископаемых (для металлургов и химпрома).

Фото: iStock
Определены коэффициенты-дефляторы для налогообложения на 2021 год

Еще одно важное изменение заключается в расширении возможностей регионов и муниципалитетов по более оперативному использованию своих финансовых ресурсов. Так, на постоянной основе в два раза увеличивается срок предоставления "казначейских" кредитов регионам - с 90 до 180 дней. Также расширено количество направлений расходования регионами средств, высвобождаемых от реструктуризации бюджетных расходов. Они могут направляться на привлечение инвестиций и реализацию федеральных (региональных) проектов.

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