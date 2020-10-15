Президент поручил проверить качество питания в школах

Президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов.

Цель - обеспечение качественного питания школьников начальных классов.

Доклад нужно представить до 15 ноября, а затем - ежеквартально. Ответственной назначена глава ведомства Анна Попова.

Полномочным представителям президента в федеральных округах Владимир Путин поручил вести мониторинг обеспечения питания школьников - причем не только младшеклассников. Речь о тех детях, в отношении которых законом установлены меры поддержки. При этом следует обратить особое внимание на качество продуктов и сохранение объемов финансирования, предусмотренных в региональных бюджетах на эти цели.

По этому вопросу глава государства указал подготовить доклад до 30 ноября, далее - также ежеквартально.