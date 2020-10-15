Бирюков: Выполнено более 5 тысяч заявок по доставке дров москвичам

Городские службы выполнили более 5 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей, которые уехали на самоизоляцию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках исполнения поручения мэра организованы мероприятия по обеспечению дровами пожилых граждан и горожан с хроническими заболеваниями, которые уехали на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За две недели выполнено более 5 тысяч таких заявок, работа продолжается", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, городские службы выполняют примерно 350-400 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано необходимое количество техники, в том числе самосвалы, погрузчики и манипуляторы.

Напомним, что дрова доставляются по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.