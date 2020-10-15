Глава Липецкой области призвал ускорить выдачу жилья сиротам

Новости

В Боливии завершилась предвыборная кампания 13:35
Минэкономики отмечает стабилизацию на валютном рынке 13:17
Парламент Киргизии обсудит отставку президента 16 октября 13:07
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье 13:04
Сбежавшего из РФ теннисиста Куэрри могут дисквалифицировать на 3 года 13:03
МИД РФ: Дальнейшее участие России в консультациях по MH17 не имеет смысла 12:58
Московские работодатели могут не сдавать отчеты по удаленке еженедельно 12:38
Председатель парламента Кипра заявил об отставке 12:27
Лукашенко выступил за дальнейшее укрепление ОДКБ 12:21
Курс доллара второй раз с начала торгов преодолел отметку в 78 рублей 12:04
Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку 12:00
Число закрытых из-за COVID-19 школ в стране увеличилось до 115 11:58
ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны 11:56
К 10-летию отряда "ЛизаАлерт" выйдет новая серия проекта "Найден_жив" 11:55
Лукашенко: Ситуация в Беларуси осложнена извне 11:54
Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию 11:40
Главу сибирского прииска заподозрили в незаконном обороте драгметаллов 11:37
На Камчатке открыли мемориал погибшим в борьбе с COVID-19 врачам 11:36
Объявлена дата выхода анимационного фильма Disney и Pixar "Душа" 11:25
Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены 11:24
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29% 11:20
В Шотландии зафиксирована рекордная поддержка независимости от Британии 11:20
Стали известны характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты 11:17
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 13:08

Глава Липецкой области призвал ускорить выдачу жилья сиротам

В администрации Липецкой области состоялся координационный совет с руководителями правоохранительных органов региона, представителями профильных управлений и судейского сообщества. Заседание прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Обсуждался ряд вопросов, в частности, реализация национальных проектов, нарушение сроков строительства социальных объектов, работа с долгостроями.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Совместно с правоохранительными органами нам удается решать сложные вопросы. Это и работа с обманутыми дольщиками, и с управляющими компаниями, и с недобросовестными подрядчиками. Для более эффективного взаимодействия мы ждем от вас не только решений, но и предложений по обсуждению наиболее острых, на ваш взгляд, вопросов, - сказал Игорь Артамонов, обращаясь к участникам заседания.

Фото: Администрация Липецкой области
Липецкие проекты по росту доходов названы лучшими в стране

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Сейчас в регионе в списке на получение квартир 2519 человек. Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов выступил с предложением внести изменения в региональное законодательство и расширить число способов обеспечения жильем детей-сирот. Речь идет о применении жилищного сертификата строгого целевого назначения с установлением временного периода для приобретения жилья и запрета на его продажу в течение определенного срока, за исключением случаев улучшения жилищных условий. Такая практика успешно применяется в других российских регионах.

- Обеспечение детей-сирот жильем не должно отставать от графика, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Все конструктивные предложения, которые позволят ускорить этот процесс, мы детально изучим и, при необходимости, внесем изменения в региональное законодательство.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область ЦФО Липецкая область Липецк Липецкая область

Главное сегодня

Президент Киргизии решил уйти в отставку
За сутки в России подтверждено 13 754 случая COVID-19 в 85 регионах
Мишустин ускорил выдачу жилищных сертификатов при переезде с Крайнего Севера
Стартовал второй этап программы туров по России с кешбэком
Экипаж на МКС обнаружил возможное место утечки воздуха