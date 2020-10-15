Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21.00 мск ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, - отметил Петр Бирюков. - В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды".

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - подчеркнул заместитель мэра.

Кроме того, электросетевым организациям дали указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Дополнительные меры приняты, чтобы защитить от порывов ветра здания, сооружения жилого и нежилого фонда, объекты транспорта и торговли, широкоформатные рекламные конструкции.

Москвичей призвали быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.