Идентификация посетителей по QR-коду облегчит работу заведений Москвы

Оптимальным вариантом для досуговых заведений Москвы должна стать идентификации посетителей по QR-коду, считает общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Это, по ее мнению, позволит ресторанам, кафе и ночным клубам избежать закрытия, и при этом оставляет властям возможность контролировать заболеваемость.

"Городские власти обсуждали этот вопрос с владельцами баров и ночных клубов. Совместно пришли к выводу, что этот способ - самый безболезненный для бизнеса и гостей", - рассказала Татулова в интервью "Газета.Ru".

Аналогичный опыт, по ее словам, внедрен в ряде зарубежных стран, в частности в Южной Корее и Японии.

"Хорошо, что мы идем по такому пути, а не по пути Нидерландов, где с сегодняшнего дня закрыли все рестораны, - считает омбудсмен. - Не по пути Ростова, где полностью закрыты ночные клубы. Не по пути Парижа, где людей в тетрадку записывают",

Напомним, что власти Москвы ввели обязательную регистрацию для всех посетителей ночных клубов, баров и дискотек. При входе в такие заведения с полуночи до 6 часов утра каждый гость будет обязан отсканировать специальный QR-код.