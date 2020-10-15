Какие услуги можно получить не выходя из дома

Жители Москвы могут получить целый комплекс госуслуг в режиме онлайн. Какие это услуги, напомнил москвичам портал мэра столицы.

Возможность получать услуги дистанционно крайне важна в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавируса. Многие услуги представлены на самом портале мэра или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

Так, на портале mos.ru можно передать данные о расходе электроэнергии и воды. Заплатить за коммунальные услуги. Для того, чтобы их передать, нужно зайти в категорию "Жилье, ЖКУ, двор" и выбрать соответствующую услугу. Также через портал мэра столицы можно записать ребенка в кружки и секции, подать заявку на получение места в детском саду.

Жители столицы, у которых есть право на льготы, могут с помощью электронных сервисов подать заявку на получение компенсационных выплат. Список доступных услуг размещен в каталоге услуг в разделе "Социальная поддержка".

Также на портале можно получить услугу по оформлению и продлению резидентного парковочного разрешения, которое дает право бесплатно оставлять машину в зоне платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 08:00. Более того, многодетные семьи могут онлайн оформить льготное парковочное разрешение. С полным перечнем услуг центров "Мои документы", которые есть в электронном виде, можно ознакомиться на сайте md.mos.ru.