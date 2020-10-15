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Рубрика: Экономика

Конструкция нового моста участка МЦД-4 установлена через Москву-реку

Текст: Ирина Огилько
Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД
Фото: Предоставлено пресс-службой МЖД

Строители установили конструкции нового моста через Москву-реку для строящегося участка будущего МЦД-4 "Апрелевка-Железнодорожная" - соединительной линии между Киевским и Смоленским направлениями МЖД. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Длина конструкции составляет 268 метров, высота 12,4 метра, вес более 3 тыс. тонн.

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"По конструкции новый мост повторяет Дорогомиловский, по которому курсируют "Ласточки" МЦК, - сообщает начальник МЖД Михаил Глазков. - Единый облик искусственных сооружений позволит гармонично вписаться в архитектуру столицы. На новом мосту будут уложены два пути. Всего на соединительной ветви возводятся три сложнейших объекта: мост через Москву-реку, путепровод через пути Киевского направления МЖД длиной 55 метров и железнодорожная эстакада на 52 опорах длиной более 2 км - самая высокая и длинная железнодорожная эстакада в Москве.

На эстакаде поставят остановочный пункт Камушки. Он будет состоять из двух платформ и двух вестибюлей - северного и южного. Остановочный пункт будет интегрирован со станцией МЦК "Деловой центр" по принципу "сухие ноги", а его южный вестибюль - со станцией Тестовская МЦД-1 и с расположенным рядом жилым комплексом. Для удобства пассажиров переходы из одной станции в другую, а также выходы в город оборудуют лифтами и эскалаторами.

Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / ТАСС
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Также на соединительной ветви будут построены еще два новых остановочных пункта - Поклонная и Кутузовская - с удобной пассажирской инфраструктурой, интегрированной с другими транспортными системами города. В частности, соединительная ветвь обеспечит возможность пересадки пассажиров пригородных поездов на станции метрополитена "Кутузовская" и "Международная" и станет ключевым участком будущего МЦД-4.

Транспортное обслуживание сквозными пригородными поездами новых (проектируемых) комплексов деловой и жилой застройки Большого Сити позволит оптимизировать загрузку МЦК, метрополитена и сократить время поездки пассажиров между районами Москвы.

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