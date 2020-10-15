На месте киноцентра "Соловей", снос которого в прошлом году вызвал большой резонанс, будет реализован новый проект взамен ранее представленного. Вместо массивной высотки на едином цоколе построят четыре стеклянные башни, расширяющиеся кверху.

- Архитектура прежнего проекта действительно была очень спорной, - напомнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. - С тех пор мы провели огромную работу с инвестором, поменяли команду архитекторов, и проект полностью изменился. Теперь, я думаю, мы получим хорошую качественную архитектуру в этом важном для города месте.

Проект изменился кардинально. Вместо монолитной высотки, характерной для "лужковской" архитектуры 1990-2000-х годов, появятся четыре башни с оригинальными фасадами медного оттенка. Здания как бы расширяются к небу - с каждым новым этажом площадь становится чуть больше. Цоколь под башнями понизили с трех до двух этажей и придали ему структуру кругов. Кузнецов говорит, что решена главная проблема прежнего проекта - массивность и монотонность.

Помимо апартаментов в комплексе появится кинотеатр и общественные пространства. "С уровня общественной крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор", - говорит Кузнецов.

Напомню, "Соловей" был построен в центре Москвы в конце 1980-х годов - его называли самым многозальным не только в России, но и в Восточной Европе. Под одной крышей умещались 24 зала, гостями которых за 30-летнюю историю стали более 15 млн человек. Москвичи любили это место не только за возможность в любое время попасть на кинопремьеру, но и за долгий показ - это когда фильмы демонстрируют до той поры, пока люди покупают билеты. "Посмотреть нашумевшую премьеру в "Соловье" можно было хоть через несколько месяцев после начала проката, - вспоминает москвич Сергей Арсентьев. - Кроме того, там была особая атмосфера - полумрак внутри, расписанные стены, старые плакаты повсюду".

Увы, но от всего этого не осталось и следа. Снос киноцентра начался в конце прошлого года, а окончательно завершился на днях - на месте "Соловья" теперь поле. Расположен киноцентр, напомню, на Дружинниковской улице - через дорогу от вестибюля станции метро "Краснопресненская".

Владелец здания еще в прошлом году объяснил, что планировал снос с момента покупки в 2007 году. "Соловей", по его словам, устарел морально и физически. При этом инвестор подчеркнул, что функция кинопоказа в новом комплексе на Красной Пресне сохранится. Вместо 1500 кв. м под кинозалы отведут уже около 3500 "квадратов", а несколько залов будут предназначены специально для детского и подросткового кино. Сейчас, впрочем, в связи с новым проектом четырех башен точные характеристики нового киноцентра неясны - их еще предстоит определить.

Новые башни будут необычной формы - они расширяются к небу. Фото: Instagram.com / uragankuznetsov

Эксперты отмечают, что постройка нового кинотеатра на месте "Соловья" не вернет ему всей любви публики. "Популярность и репутация кинотеатра зарабатывается годами и зависит, конечно, не от места и здания, а от атмосферы, - подчеркнул в разговоре с "РГ" глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. - Старого "Соловья" уже нет, а что будет на его месте, не так важно. В любом случае ему придется зарабатывать себе имя с нуля, и это будет совсем другая история".

Сожалеет о потере киноцентра и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров - он напоминает, что синематографов с системой долгого проката в Москве очень мало, а "Соловей" отличало именно это.

В Москомархитектуры "РГ" рассказали, что выдать архитектурно-градостроительное решение на проект нового комплекса на месте киноцентра планируется до конца ноября, после чего можно будет говорить о сроках строительства. Тогда же станут известны все характеристики нового объекта - пока решен вопрос только его внешнего облика.