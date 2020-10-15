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Рубрика: Происшествия

Под Москвой поезд протащил более километра зажатого дверьми мальчика

Текст: Иван Петров
В среду на подмосковной станции Мытищи случился трагический инцидент. Электропоезд № 6327, следующий по маршруту "Александров-Москва", зажал дверьми 13-летнего Артема О. и протащил мальчика 1100 метров. Тяжело раненного подростка обнаружил машинист следующего состава. Он вызвал "скорую помощь". Мальчика с тяжелыми травмами сначала доставили в Центральную районную больницу г. Королева, а затем реанимобилем перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом руки и ноги. Медики оценивают состояние мальчика как крайне тяжелое.

На видеозаписи с установленной на станции камеры видеонаблюдения видно, как двое подростков выходят из электрички. Один мальчик успел выйти из состава, а второго зажало за ногу дверьми. Проходившая женщина попыталась вызволить подростка, но поезд тронулся и начал набирать скорость, не дав ей этого сделать.

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Стоит отметить, что стоянка электрички на станции продлилась 47 секунд вместо положенной по графику 1 минуты. Если бы электропоезд простоял на 13 секунд больше, мальчик точно успел бы выскочить.

Инцидент произошел в последнем вагоне электропоезда. Удостовериться в том, что двери закрыты, и никто из пассажиров не зажат, обязан помощник машиниста. На станциях, где нет видеокамер, а платформа имеет изогнутую форму, то есть не позволяет помощнику машиниста увидеть последние вагоны, согласно инструкциям, он обязан выйти из состава и дойти до того места, где будут видны последние вагоны. И только убедившись в том, что все пассажиры осуществили посадку, вернуться в кабину электропоезда, который после этого может начать движение.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Недавно в Зеленограде помощника машиниста электропоезда признали виновным в тяжелом травмировании пенсионерки. Трагедия произошла 18 июля 2017 года. 73-летняя Валентина Ш. находилась на платформе станции Крюково. Около 19:15 при посадке в электричку "Клин-Москва" женщину зажало дверьми, и она провалилась в проем между вагоном и платформой. Пенсионерке отрезало колесами поезда правую руку на уровне верхней трети предплечья. Кроме того, она получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии. Женщина выжила, но, лишившись руки, стала инвалидом третьей группы.

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Следственный комитет РФ тогда также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ. Обвинение предъявили помощнику машиниста Кириллу Гуленкову. Следствие пришло к выводу, что молодой человек вопреки установленным правилам не прошел вдоль вагонов на расстояние, обеспечивающее видимость подвижного состава, не убедился в окончании посадки и высадки пассажиров, а после закрытия дверей не удостоверился, что ими никто не зажат. Уголовное дело передали в суд еще в марте 2018 года, но материалы два раза возвращали в Северную транспортную прокуратуру для устранения недостатков. В итоге приговор вынесли только в июле 2020 года. Суд признал 23-летнего Гуленкова виновным в травмировании пассажирки, но в связи с истечением сроков давности освободил его от наказания.

Пострадавшая пенсионерка отсудила компенсацию за полученную травму. Московский областной суд обязал выплатить пенсионерке 2 млн рублей, а также пожизненно перечислять ей по 47 тысяч рублей каждый месяц в счет возмещения утраченного заработка.

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