Под Москвой поезд протащил более километра зажатого дверьми мальчика

В среду на подмосковной станции Мытищи случился трагический инцидент. Электропоезд № 6327, следующий по маршруту "Александров-Москва", зажал дверьми 13-летнего Артема О. и протащил мальчика 1100 метров. Тяжело раненного подростка обнаружил машинист следующего состава. Он вызвал "скорую помощь". Мальчика с тяжелыми травмами сначала доставили в Центральную районную больницу г. Королева, а затем реанимобилем перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. Диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом руки и ноги. Медики оценивают состояние мальчика как крайне тяжелое.

На видеозаписи с установленной на станции камеры видеонаблюдения видно, как двое подростков выходят из электрички. Один мальчик успел выйти из состава, а второго зажало за ногу дверьми. Проходившая женщина попыталась вызволить подростка, но поезд тронулся и начал набирать скорость, не дав ей этого сделать.

Стоит отметить, что стоянка электрички на станции продлилась 47 секунд вместо положенной по графику 1 минуты. Если бы электропоезд простоял на 13 секунд больше, мальчик точно успел бы выскочить.

Инцидент произошел в последнем вагоне электропоезда. Удостовериться в том, что двери закрыты, и никто из пассажиров не зажат, обязан помощник машиниста. На станциях, где нет видеокамер, а платформа имеет изогнутую форму, то есть не позволяет помощнику машиниста увидеть последние вагоны, согласно инструкциям, он обязан выйти из состава и дойти до того места, где будут видны последние вагоны. И только убедившись в том, что все пассажиры осуществили посадку, вернуться в кабину электропоезда, который после этого может начать движение.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего уже возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

Недавно в Зеленограде помощника машиниста электропоезда признали виновным в тяжелом травмировании пенсионерки. Трагедия произошла 18 июля 2017 года. 73-летняя Валентина Ш. находилась на платформе станции Крюково. Около 19:15 при посадке в электричку "Клин-Москва" женщину зажало дверьми, и она провалилась в проем между вагоном и платформой. Пенсионерке отрезало колесами поезда правую руку на уровне верхней трети предплечья. Кроме того, она получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии. Женщина выжила, но, лишившись руки, стала инвалидом третьей группы.

Следственный комитет РФ тогда также возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ. Обвинение предъявили помощнику машиниста Кириллу Гуленкову. Следствие пришло к выводу, что молодой человек вопреки установленным правилам не прошел вдоль вагонов на расстояние, обеспечивающее видимость подвижного состава, не убедился в окончании посадки и высадки пассажиров, а после закрытия дверей не удостоверился, что ими никто не зажат. Уголовное дело передали в суд еще в марте 2018 года, но материалы два раза возвращали в Северную транспортную прокуратуру для устранения недостатков. В итоге приговор вынесли только в июле 2020 года. Суд признал 23-летнего Гуленкова виновным в травмировании пассажирки, но в связи с истечением сроков давности освободил его от наказания.

Пострадавшая пенсионерка отсудила компенсацию за полученную травму. Московский областной суд обязал выплатить пенсионерке 2 млн рублей, а также пожизненно перечислять ей по 47 тысяч рублей каждый месяц в счет возмещения утраченного заработка.