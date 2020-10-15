Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве

Управление внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Шабону Ф., 12 лет, которая 14 октября 2020 около 15:00 ушла из дома на Филевском бульваре и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: куртка темно-синяя с капюшоном, штаны темно-зеленые спортивные, черные кроссовки с белой подошвой. С собой желтый пакет.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или "102" (с мобильных телефонов - 112).