Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка

Страшная история произошла в подмосковном Одинцово. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что на улице Триумфальной в одном из кафе двое уроженцев одной из среднеазиатских республик - мужчина и женщина 1999 года рождения - безвозмездно передали на воспитание своего полуторамесячного сына.

Их задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты документы на малыша. Ребенок передан в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.