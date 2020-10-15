Продажу билетов в учреждения культуры Москвы переведут в онлайн

С 19 октября продажа билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные департаменту культуры Москвы, будет временно переведена исключительно в электронный вид. Такой приказ подписал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Переход на электронную платформу продиктован необходимостью повысить качество всех санитарно-эпидемиологических норм, действующих в городе в связи с пандемией COVID-19. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и так называемая динамическая рассадка, сообщается на сайте мэра Москвы.

Купить билеты в театры можно будет и через портал мэра. Новый электронный сервис поможет работе небольших культурных площадок, находящихся в ведении департамента культуры города Москвы. К системе смогут присоединиться и любые другие организации культуры и искусства. Всего здесь будет представлено не менее полутора сотен площадок.

У москвичей появится возможность дополнительно ознакомиться с 15 тысячами самых разных мероприятий ежегодно. Главным образом это будут учреждения, расположенные не в центре Москвы.

Корреспондент "РГ" попробовал купить билет не онлайн, да еще и для возрастных родственников. В театре "Ленком" кассы оказались открыты только на возврат билетов. А на спектакли билеты купить можно только онлайн.

"При покупке билета откажут лицам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания и контактировавшим с заболевшими. Но всем зрителям придется пройти через "дезинфекционные тоннели", - рассказали в администрации театра. - Эти тоннели оборудованы обеззараживающими системами. На территории театра обязательно нахождение только в маске и перчатках. Выдержат ваши пенсионеры и вы сами это? Тогда покупайте билет. Сегодня у нас идет "Tout payé, или Всё оплачено".

В "Театре на Юго-западе" в кассах сказали, что билеты продают не только онлайн. "Пожилым людям не продаем, смотрим паспорт при продаже билета", - предупредили в театре.

В театре Российской армии кассы работают только онлайн, но купить можно и через администратора. "Мы на возраст не смотрим, рады любому зрителю", - поделилась администратор Ирина.

Театр "Сатиры" продает билеты только через агентство "Все концерты". Как рассказала представитель агентства Ольга, почти все спектакли на сцене "Чердака" отменены из-за того, что помещение маленькое, его сложно в условиях ковида дезинфицировать. "Билеты возрастным продадим", - призналась Ольга.

По словам администратора Театра Моссовета Яны, у сотрудников театра нет полномочий проверять паспорт у посетителя. Билеты пока можно купить онлайн и в кассе, поэтому пока открыта бронь. "Ожидаем, что 15 октября выйдет распоряжение от департамента культуры, по которому запрещено будет пускать людей в возрасте в театр и продавать билеты в кассе, но вот уже 13.00 четверга и такого документа пока в театре нет, поэтому работаем по утвержденному ранее графику, - говорит Яна. - Могу Вам забронировать билет за сегодня, но на завтра уже не рискну, поскольку не известно, откроют ли завтра кассу. Все спектакли идут на основной сцене, в октябре лишь два спектакля на сцене под крышей - 23 и 25 октября".

В театре Вахтангова администратор Елена ответила, что людей старшего возраста пустят. "Забронировать сейчас билеты нельзя, поскольку кассы закрыты. Билеты продаем онлайн, - сказал Елена. - Но обязательно нужно взять с собой маски и перчатки".

В Большом театре кассы открыты. "У нас нет пока запрета на продажу билетов офлайн, можете купить, но на самое популярные балеты придется при покупке предъявить паспорт. Это связано с борьбой против спекулянтов, а вовсе не с возрастом зрителя", - сказал представитель администрации.