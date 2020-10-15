Синоптики рассказали о резком похолодании в ближайшие дни

К предстоящим выходным в Москве ночью может похолодать до минус 3. Таким прогнозом с RT поделился заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Четверг, скорее всего, станет последним теплым днем на неделе.

Сегодня - до плюс 15, а уже завтра ожидается температура не выше 7 градусов. В субботу и воскресенье похолодает: ночью в Москве ожидается до минус 3.

Таким образом температура приближается к климатической норме для Москвы. Пока она выше привычных для этого времени значений.