Собянин подвел первые итоги решающей недели по COVID-19

По оценкам главы города, на "удаленку" уже ушли около миллиона москвичей. А пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями соблюдают домашний режим, подчеркнул Собянин. Это сразу отразилось на общественном транспорте: пассажиропоток снизился на 39 процентов.

Ранее Собянин назвал эту неделю решающей в борьбе с нарастающей заболеваемостью COVID-19. С завтрашнего дня власти рассчитывают усилить масочно-перчаточный режим в общественном транспорте: "ковид-нигилистам" откажут в проезде, даже если они купят билет.