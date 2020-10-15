Социальные работники рассказали о необычных заявках на горячую линию

За время работы колл-центра, с 26 сентября по 14 октября, оформлено более 37 тысяч заявок на более 39 тысяч социальных услуг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- На данный момент мы делаем все возможное, чтобы поддержать людей, находящихся в группе риска. Начиная с 26 сентября соцработники уже доставляют на дом москвичам на самоизоляции все самое необходимое. За это время поступило уже более 37 тысяч заявок от жителей Москвы по вопросам оказания адресной социальной помощи. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально. Это очень важно, поскольку жителям сейчас нужны не только те или иные услуги, но им нужно почувствовать заботу и внимание. Все специалисты Комплекса социального развития стараются сделать все, что в их силах для того, чтобы самоизоляция у горожан проходила максимально комфортно, - рассказала Ракова.

Заявки принимаются по следующим направлениям: покупка и доставка лекарственных средств, продуктов, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных, доставка льготных лекарств по рецепту (из поликлиники/аптеки) и топлива по льготным ценам. Кроме того, каждый желающий может пообщаться с психологом.

Наибольшее число заявок поступило на доставку твердого топлива для жилых и садовых домов без центрального отопления - 27,4 тысячи запросов. 4,6 тысячи звонков было связано с заявками на получение льготных рецептурных лекарств; а 3,2 тысячи - это заявки на покупку и доставку продуктов питания.

Также 2,5 тысячи запросов получено на покупку и доставку лекарственных препаратов. 1239 жителей столицы обратились за бытовыми услугами: доставка корма животным и товаров первой необходимости. 3358 человека обратились за психологической помощью.

Индивидуальный подход лежит в основе работы горячей линии. Так, например, сотрудникам филиала "Пресненский" ТЦСО "Арбат" пришла заявка на покупку и доставку продуктов питания. Сотрудники созвонились с получателем услуги, чтобы уточнить, что именно нужно привезти. Среди обычных и привычных продуктов мужчина просил купить улиток, устриц, и экзотические фрукты. Социальный работник уточнил у мужчины, где обычно он покупает эти деликатесы, чтобы точно приобрести самые качественные, а главное, привычные для получателя продукты. В самый последний момент, мужчина сказал, что ему ничего не нужно. Оказалось, он просто хотел с кем-нибудь поговорить, а заодно решил проверить, насколько оперативно работает горячая линия. В результате он остался доволен и быстротой реагирования, и готовностью выполнить столь необычный заказ.

Еще одна интересная история с заявкой на покупку и доставку продуктов питания произошла в ТЦСО "Таганский". Женщина позвонила и попросила принести ей мороженое. Заказ тут же был передан социальному помощнику.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно. Если вы находитесь на самоизоляции и вам нужна помощь, звоните: +7 (495) 870-45-09.