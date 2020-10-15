ТЦ "Черемушки" закрыли за нарушение антиковидных мер

Крупный торговый центр на юго-западе столицы закрыли из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора по Москве.

Рейд по ТЦ "Черемушки" проводили сотрудники Роспотребнадзора в среду, 14 октября. Было установлено, что владелец торгового центра не обеспечил соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности торгового центра. В частности, не организовал ежедневный "входной фильтр" в начале смены и в течение рабочего дня с проведением бесконтактного контроля температуры тела работников. В торговом центре нарушается дезинфекционный режим: не представлены документы, подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проведение уборок и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха в местах массового скопления людей. Сотрудники центра не контролировали ношение масок и перчаток посетителями. Кроме того, администрация не предоставила информацию об организации и прохождении работниками центра обследований на коронавирусную инфекцию.

"В связи с тем, что указанные нарушения представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, в отношении АО "Оптиматехностимул", обеспечивающего деятельность ТЦ "Черемушки", составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, составлен протокол о временном запрете деятельности торгового центра, 14 октября материалы дела направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. Помещения торгового центра до принятия решения судом опечатаны", - сообщает пресс-служба ведомства.