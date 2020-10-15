Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве

В одной из квартир на юго-западе столицы полиция обнаружила тело 92-летней Нины Ковининой, известной художницы, супруги художника Валерия Ковинина, сообщает KP.RU. Смерть наступила, по всей видимости несколько дней назад, и соседи, обеспокоившись тишиной за дверью Нины Сергеевны в ответ на стук, вызвали полицию.

Причиной смерти предварительно назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.

"Телесных повреждений на теле погибшей при наружном осмотре обнаружено не было, - уточнили изданию в оперативных службах столицы. - Признаков насильственной смерти не зафиксировано".

Нина Ковинина всю жизнь работала в стиле импрессионизма, реализма, соцреализма, анималистики и импрессионизма, а и иногда совмещала несколько стилей в одной работе. Ее супруг Валерий Ковинин долгое время преподавал в Ташкентском театрально-художественном институте имени А.Н.Островского, где удостоился звания заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР. Его работы представлены в музеях и частных коллекциях России, Италии, Великобритании, Германии, США и Турции.