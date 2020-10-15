В Калуге бродячие собаки спасли девушку от насильника

В Калуге за покушение на изнасилование арестован мужчина, Спастись от него девушке удалось благодаря стае бродячих собак.

Это случилось 3 октября в калужском микрорайоне Бушмановка. Поздно вечером девушка, работающая в магазине, возвращалась домой. Она шла пешком. Когда проходила по улицам частного сектора, на нее внезапно набросился мужчина. Он повалил девушку на землю, начал срывать одежду.

Девушка отбивалась, кричала, звала на помощь. И помощь пришла, хотя прохожих в это время на этих улицах не было. На крики прибежала стая бродячих собак. Псы подняли лай и повели себя агрессивно по отношению к насильнику. Тот испугался шума и поспешил сбежать.

А девушка вскоре встретила экипаж ГИБДД, дежуривший вечером в том районе. Как рассказали в полиции, она сообщила сотрудникам ДПС приметы нападавшего. Полицейские, прочесывая микрорайон, заметили похожего мужчину. К тому же тот попытался сбежать, когда к нему обратились автоинспекторы. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В отделе полиции его опознала потерпевшая девушка.

В настоящее время следователем СУ СК ему предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.