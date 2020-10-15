В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 29%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 3942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 319 человек, это на 25% больше, чем неделю назад.

Среди вновь заболевших 12% - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% - от 46 до 65, еще 11,2% - от 66 до 79, 5,1% люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.