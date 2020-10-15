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15.10.2020 21:10
Рубрика: Общество

В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума

Текст: Елена Яковлева

15 июня в Москве, в музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки, открылась выставка "Гонимое правоверие", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Организаторы выставки пытались показать духовную и материальную культуру старообрядчества во всей возможной полноте. Здесь можно увидеть иконы, литье, живопись, уникальную и тиражную графику, старопечатные книги, рукописи, современные издания, богослужебную утварь, предметы для церковного обихода и домашнего молитвенного употребления.

Уникальные экспонаты выставки - это старообрядческие иконы XVI-XX веков, иконные прориси из Гуслиц, из собрания Московской Митрополии Русской Православной старообрядческой Церкви, а также иконы XVIII - начала XX вв., предоставленные Музеем им. Андрея Рублева.

На выставке можно увидеть лубки, напечатанные в знаменитой старообрядческой типографии Г.К. Горбунова в конце XIX - начале XX вв, а также кацеи - разновидность переносных кадил, изготовленных в XIX - начале XX в.

Замечательны образá из Выга, Причудья, Подвинья, Татарстана, древние резные иконы с Голгофским крестом.

- Эта выставка - одна из немногих, неотмененных из-за эпидемии коронавируса, - уточняет глава Всемирного Союза староверов Леонид Севастьянов.

Он считает протопопа Аввакума, чей образ прекрасно встроен в русскую культуру, еще и серьезной идеологической фигурой в России.

- Он задавал альтернативное видение устройства России и Московского царства того времени, - считает Севастьянов. - . Два перста или сугубая аллилуйя, с которыми мы его привыкли связывать, это лишь символы, которые на самом деле выражают идеологию древнего благочестия, проповеданную Аввакумом.

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