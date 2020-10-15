В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток

В общественный транспорт Москвы больше не будут пускать пассажиров без масок и перчаток. В перевозке откажут даже "ковид-нигилистам" с уже оплаченным проездом.

Как заявили в пресс-службе департамента транспорта, поводом для этих мер стало предписание главного санитарного врача Москвы.

Строго говоря, проезд в московском транспорте и сейчас возможен только в масках и перчатках, и об этом пассажиров все время предупреждают. Но при этом "безмасочников" не высаживают. Их штрафуют, но только во время выборочных рейдов.

Теперь же контроль за режимом будет усилен, подчеркивают в департаменте. Проверки будут проводиться с участием полиции. В дептрансе назвали эти меры строгими, но вместе с тем необходимыми в условиях непростой эпидситуации по коронавирусу.