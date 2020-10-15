В Подмосковье мужчина убил школьницу в парке

В Московской области мужчина убил 15-летнюю школьницу.

Подозреваемым оказался 20-летний житель Ульяновской области, сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК. По версии следствия, волжанин встретился с подругой на лавочке в парке в городе Домодедово. Затем молодые люди поссорились. Как считают в СК, после этого мужчину и убил девочку.

Подозреваемого задержали. Он во всем признался и показал место, куда сбросил тело. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд изберет подследственному меру пресечения.