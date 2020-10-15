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15.10.2020 15:29

В Воронежской облдуме сформировали состав комитетов

В региональном парламенте VII созыва будет работать 16 комитетов. Их членов и председателей определили на третьем заседании 15 октября.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, состав комитетов сформирован на основании опыта и профессиональных качеств депутатов:

- Это позволит эффективно подойти к решению вопросов, стоящих перед парламентом. Необходимо оперативно внести в региональное законодательство изменения, связанные с поправками в Конституцию. Также на повестке дня формирование бюджета Воронежской области, где необходимо соблюсти баланс между выполнением социальных обязательств и обеспечением дальнейшего развития региона.

Комитет по бюджетной политике, налогам и финансам возглавил Николай Колосков, по аграрной политике - Александр Евсеев.

Фото: Воронежская областная Дума
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Председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам стал Евгений Китаев, по имущественным и земельным отношениям - Михаил Гусев.

Во главе комитета по культуре и историческому наследию встал Сергей Рудаков, по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций - Артем Зубков.

Комитетом по образованию, науке и молодежной политике будет руководить Дмитрий Ендовицкий, по охране здоровья - Иван Мошуров, по предпринимательству и туризму - Александр Овсянников, по промышленности, инновациям и цифровому развитию - Сергей Сажин.

Комитет по строительной политике взял под свое начало Дмитрий Лукинов. Вопросы транспорта, дорожного хозяйства и безопасности будут рассматривать под патронатом Владимира Верзилина.

В комитете по труду и социальной защите населения будет председательствовать Людмила Ипполитова, по физической культуре и спорту - Александр Пешиков, по экологии и природопользованию - Владимир Ключников.

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