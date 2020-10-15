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15.10.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Кто деньги зарывает?

Генпрокурор обещал разобраться в проблемах выделенных гектаров
Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета", ДФО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Приезд генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на Камчатку и Сахалин может обернуться волной масштабных проверок в регионах. После того как он провел личные приемы граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, у него возникло множество вопросов к местным чиновникам.

Дальневосточники жаловались генпрокурору на нарушения в ходе расследований преступлений, проблемах с защитой жилищных прав, часто затрагивали вопросы социальной поддержки, доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Но одним из самых острых вопросов оказалась реализация программы "Дальневосточный гектар". Жители Сахалинской области признались, что не могут работать на земле, выделенной им государством.

- Там нет дорог, нет водоотведения, водоснабжения, - пожаловалась сахалинка Наталья Громова. - На сегодняшний день администрация провела электричество. Это единственное, что они сделали. Мы не можем подъехать к своим участкам для того, чтобы начать строительство.

- Уже 3,5 года мы не можем не то что приступить к освоению участка, но даже доехать туда, - подтверждает "гектарщик" Евгений Коротков. - Формально на картах дорога присутствует, а в действительности проехать по ней невозможно.

Игорь Краснов на это реагировал четко, по-военному: "Мы не допустим, чтобы местные чиновники дискредитировали программу".

Он обещал оперативно выяснить, куда расходуются средства, выделенные из бюджета на реализацию программы. По его словам, проверка пройдет как на федеральном, так и на региональном уровне.

Отметим, что проблема отсутствия инфраструктуры у "дальневосточных гектаров" обсуждается уже давно. Но до сих пор она не решена.

Дайте два

Получатели земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", успешно освоившие первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один земельный участок. Такое нововведение предусмотрено проектом ФЗ "О внесении изменений в закон о "Дальневосточном гектаре", внесенном на рассмотрение правительства.

Согласно поправкам, получить дополнительно землю сможет человек, освоивший первый участок, полученный по программе "Дальневосточный гектар" и оформивший его в собственность или в долгосрочную аренду. Воспользоваться правом на дополнительный гектар можно будет только однократно. Подать заявление может как один человек, выбрав любую свободную территорию, площадь которой не превышает одного гектара, так и группа людей, оформив коллективную заявку. Общая площадь коллективного участка может составить до 10 гектаров, при этом на каждого члена такой группы должно приходиться не более гектара.

Фото: Иван Егоров
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Все оформление можно будет провести онлайн на сайте НаДальнийВосток.РФ. Средний срок рассмотрения заявления не превышает 35 дней.

Поручение внести соответствующие изменения в закон дал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с участниками программы "Дальневосточный гектар" и программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске в августе 2020 года.

На данный момент участниками программы "Дальневосточный гектар" уже стали более 85,5 тысячи человек. Из них 43% собираются построить на нем дом; 37% - заниматься сельским хозяйством; 10% - вести свой бизнес на земле, еще 7% реализуют туристические проекты, 3% взяли землю на иные цели.

По данным минвостокразвития, в настоящее время в ДФО свободно для предоставления 228,7 миллиона га, что составляет более трети территории макрорегиона.

Подготовила Светлана Ментюкова

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Недвижимость Земля Правительство Генпрокуратура ДФО Выдача дальневосточного гектара

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