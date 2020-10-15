Генпрокурор обещал разобраться в проблемах выделенных гектаров

Приезд генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова на Камчатку и Сахалин может обернуться волной масштабных проверок в регионах. После того как он провел личные приемы граждан в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске, у него возникло множество вопросов к местным чиновникам.

Дальневосточники жаловались генпрокурору на нарушения в ходе расследований преступлений, проблемах с защитой жилищных прав, часто затрагивали вопросы социальной поддержки, доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов.

Но одним из самых острых вопросов оказалась реализация программы "Дальневосточный гектар". Жители Сахалинской области признались, что не могут работать на земле, выделенной им государством.

- Там нет дорог, нет водоотведения, водоснабжения, - пожаловалась сахалинка Наталья Громова. - На сегодняшний день администрация провела электричество. Это единственное, что они сделали. Мы не можем подъехать к своим участкам для того, чтобы начать строительство.

- Уже 3,5 года мы не можем не то что приступить к освоению участка, но даже доехать туда, - подтверждает "гектарщик" Евгений Коротков. - Формально на картах дорога присутствует, а в действительности проехать по ней невозможно.

Игорь Краснов на это реагировал четко, по-военному: "Мы не допустим, чтобы местные чиновники дискредитировали программу".

Он обещал оперативно выяснить, куда расходуются средства, выделенные из бюджета на реализацию программы. По его словам, проверка пройдет как на федеральном, так и на региональном уровне.

Отметим, что проблема отсутствия инфраструктуры у "дальневосточных гектаров" обсуждается уже давно. Но до сих пор она не решена.

Дайте два

Получатели земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", успешно освоившие первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один земельный участок. Такое нововведение предусмотрено проектом ФЗ "О внесении изменений в закон о "Дальневосточном гектаре", внесенном на рассмотрение правительства.

Согласно поправкам, получить дополнительно землю сможет человек, освоивший первый участок, полученный по программе "Дальневосточный гектар" и оформивший его в собственность или в долгосрочную аренду. Воспользоваться правом на дополнительный гектар можно будет только однократно. Подать заявление может как один человек, выбрав любую свободную территорию, площадь которой не превышает одного гектара, так и группа людей, оформив коллективную заявку. Общая площадь коллективного участка может составить до 10 гектаров, при этом на каждого члена такой группы должно приходиться не более гектара.

Все оформление можно будет провести онлайн на сайте НаДальнийВосток.РФ. Средний срок рассмотрения заявления не превышает 35 дней.

Поручение внести соответствующие изменения в закон дал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с участниками программы "Дальневосточный гектар" и программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске в августе 2020 года.

На данный момент участниками программы "Дальневосточный гектар" уже стали более 85,5 тысячи человек. Из них 43% собираются построить на нем дом; 37% - заниматься сельским хозяйством; 10% - вести свой бизнес на земле, еще 7% реализуют туристические проекты, 3% взяли землю на иные цели.

По данным минвостокразвития, в настоящее время в ДФО свободно для предоставления 228,7 миллиона га, что составляет более трети территории макрорегиона.

Подготовила Светлана Ментюкова