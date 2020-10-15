Новости

Эсминец ВМС США пересек Тайваньский пролив 07:09
Глава Минпромторга: Пока нет необходимости закрывать кафе и магазины 06:45
Байден собрал в сентябре рекордную сумму пожертвований 06:02
Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничения доступа к материалу о сыне Байдена 05:27
Трамп предложил открыть школы, так как "дети легко переносят COVID-19" 05:25
Власти Румынии ведут новые ограничения из-за коронавируса 04:52
В Бангкоке из-за протестов ввели режим ЧП 04:33
Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов 04:07
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне 03:55
В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России 03:39
Роспотребнадзор: Мытье рук с мылом на треть снижает риск заражения COVID-19 03:17
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе 03:10
В США изъята крупнейшая в истории страны партия метамфетамина 02:52
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода 02:31
Ан-32 загорелся после жесткой посадки в Перу 02:15
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V" 02:01
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах 01:26
В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест 01:06
Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус 00:55
Мурашко: Отстаивать права пациентов - прямая обязанность страховщиков 00:08
Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Макрон анонсировал комендантский час в крупнейших городах Франции 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 07:24
Рубрика: Власть

Чистый ветер в наши паруса

Сахалинская область определилась с технологическими приоритетами на ближайшие десятилетия
Текст: Татьяна Дмитракова (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 233(8287)
В ходе отраслевой нефтегазовой конференции, в 24-й раз прошедшей на Сахалине, приняты решения и подписаны соглашения, которые определяют векторы развития островного региона на десятилетия вперед. О важнейших из них рассказывает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Валерий Лимаренко: Всю программу Дальневосточного энергетического форума мы выстроили, исходя из практических нужд нашей области. Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Валерий Лимаренко: Всю программу Дальневосточного энергетического форума мы выстроили, исходя из практических нужд нашей области. Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Валерий Лимаренко: Всю программу Дальневосточного энергетического форума мы выстроили, исходя из практических нужд нашей области. Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Валерий Игоревич, конференция "Нефть и газ Сахалина" переформатирована в Дальневосточный энергетический форум. Что стоит за изменением названия?

Валерий Лимаренко: Форум стал абсолютно прагматичным событием. Всю его программу мы выстроили, исходя из практических нужд нашей области. Определили, что хотим получить от конференции для сахалинцев и курильчан, для экономики, для бизнеса, для развития территории, и включили все наши пожелания в план подготовки. Дальневосточный энергетический форум - это не тот случай, когда какие-то формальные вещи делают на формальных мероприятиях.

На полях форума подписана программа развития газоснабжения и газификации региона совместно с компанией "Газпром". На ее исполнение отведено пять лет. Это реальный срок?

Валерий Лимаренко: Однозначно реальный. Программа детально расписана по объектам, срокам и населенным пунктам. Ее подготовка - тяжелая серьезная работа, и она далась непросто. Например, первоначально не предполагалось протянуть сетевой газ в Холмск, потому что это сложно и дорого. Но мы доказали, что это перспективный порт, и "Газпром" пошел навстречу.

Фото: Пресс-службы Минвостокразвития
Министр Козлов: Программа развития региона долгосрочная, но конкретная

Этим соглашением мы ставим точку в теме газификации Сахалина и Курил. Если сейчас уровень газификации островов - 38 процентов, то в 2025 году он должен достичь 84. В общей сложности будет построено около 1200 километров трубопроводов. Там, где технически невозможно проложить сети, используем сжиженный газ.

В области фактически с нуля будет создана отрасль малотоннажного СПГ. Пока нет ни завода, ни регазификационных аппаратов, ни подходящего транспорта. Нет оборудования, нужного для переоснастки обычной котельной в энергоисточник, работающий на СПГ. Людей, которые этим умеют заниматься (а там криогенная техника!), тоже нет. Но все это будет! Предусмотрено строительство малотоннажного СПГ-завода производительностью до 42 тысяч тонн в год и объектов потребления как на Сахалине, так и на Курилах.

Природного газа в области достаточно. "Газпром" - надежный партнер. И у нас есть политическая воля - обеспечить островитян "голубым топливом".

На конференции вы подписали соглашения с первыми 13-ю резидентами Сахалинского индустриального парка. Много ли еще желающих?

Валерий Лимаренко: Над идеей парка мы работали полтора года. Перед нами стоит важнейшая задача - увеличить локализацию нефтесервисов до среднего уровня по России - с 5 до 25 процентов. Однако дело затягивалось, поскольку работу наших основных стейкхолдеров обеспечивали компании из многих стран мира.

Но ситуация резко изменилась из-за пандемии, падения цен на углеводороды, ужесточения конкуренции. И сразу все занялись снижением затрат. Если вы собрались лететь на Луну, вы же рояль с собой не берете - каждый грамм груза на счету. То же и в бизнесе. Все расходы сосчитаны по капле.

А то, что мы предложили бизнесу, - индустриальный парк, - это и есть форма, которая снижает зависимость отрасли от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа и существенно уменьшает затраты.

На площадке индустриального парка уже строятся объекты первой очереди - производственно-техническая база компании "Сахалин Энерджи". Вторая очередь будет включать учебный центр, лабораторию по неразрушающему контролю, цеха, склады и административно-бытовые помещения. Завершение работ намечено на декабрь 2025 года.

Парк будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Компании-резиденты просто арендуют нужные им площади, въезжают и занимаются своим производством, инвестируя уже в технологию, в подготовку людей. Это и есть локализация.

Размещение на территории парка дает множество преимуществ. Мы освободим резидентов от налогов на имущество и прибыль в течение первых пяти лет. Страховые взносы для них уменьшатся в четыре раза.

Сейчас у нас около 20 партнеров, готовых работать в Сахалинском индустриальном парке. Это первая крупная волна. За ними подтянутся и другие. В перспективе здесь разместится около 40 компаний.

Во время форума вы объявили еще об одной амбициозной задаче - сделать Сахалинскую область территорией опережающего устойчивого развития с низкими выбросами парниковых газов. Какие шаги планируете для этого предпринять?

Валерий Лимаренко: Действительно, мы намерены быть первыми в этом направлении и хотим, чтобы Сахалинская область стала пилотной для проведения эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов.

Россия - огромная страна, и она не может перейти на работу по Парижским соглашениям по климату сразу и целиком. А мы намерены стать территорией, которая первой из российских регионов начнет выполнять климатические договоренности. Уже при поддержке администрации президента и правительства РФ ведется подготовка соответствующего федерального закона.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине запланировали перейти на безуглеродную энергетику

Мы выступили с инициативой основать Сахалинский климатический центр, который будет оказывать комплексную научно-исследовательскую, образовательную и экспертную поддержку в этом направлении. Это первый подобный центр в стране. Соглашение о его создании подписали представители Сахалинского госуниверситета и Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля.

Область становится пионером и в развитии водородной энергетики. Планируем первыми в России запустить поезда на водородном топливе и начать мало- и среднетоннажное производство этого топлива. Собираемся создать кластер с водородным индустриальным парком и обучением студентов по связанным с новой технологией специальностям.

Мы хотим сохранить наши острова чистыми. Сахалинские компании движутся в сторону "зеленой" энергетики, а мы создаем условия для этого. Кто-то считает, что безуглеродное будущее грозит сплошными ограничениями, а мы уверены, что это ветер, который дует в нужном направлении. И поднимаем парус, чтобы этот чистый ветер наполнил его.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия