В ходе отраслевой нефтегазовой конференции, в 24-й раз прошедшей на Сахалине, приняты решения и подписаны соглашения, которые определяют векторы развития островного региона на десятилетия вперед. О важнейших из них рассказывает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Валерий Игоревич, конференция "Нефть и газ Сахалина" переформатирована в Дальневосточный энергетический форум. Что стоит за изменением названия?

Валерий Лимаренко: Форум стал абсолютно прагматичным событием. Всю его программу мы выстроили, исходя из практических нужд нашей области. Определили, что хотим получить от конференции для сахалинцев и курильчан, для экономики, для бизнеса, для развития территории, и включили все наши пожелания в план подготовки. Дальневосточный энергетический форум - это не тот случай, когда какие-то формальные вещи делают на формальных мероприятиях.

На полях форума подписана программа развития газоснабжения и газификации региона совместно с компанией "Газпром". На ее исполнение отведено пять лет. Это реальный срок?

Валерий Лимаренко: Однозначно реальный. Программа детально расписана по объектам, срокам и населенным пунктам. Ее подготовка - тяжелая серьезная работа, и она далась непросто. Например, первоначально не предполагалось протянуть сетевой газ в Холмск, потому что это сложно и дорого. Но мы доказали, что это перспективный порт, и "Газпром" пошел навстречу.

Этим соглашением мы ставим точку в теме газификации Сахалина и Курил. Если сейчас уровень газификации островов - 38 процентов, то в 2025 году он должен достичь 84. В общей сложности будет построено около 1200 километров трубопроводов. Там, где технически невозможно проложить сети, используем сжиженный газ.

В области фактически с нуля будет создана отрасль малотоннажного СПГ. Пока нет ни завода, ни регазификационных аппаратов, ни подходящего транспорта. Нет оборудования, нужного для переоснастки обычной котельной в энергоисточник, работающий на СПГ. Людей, которые этим умеют заниматься (а там криогенная техника!), тоже нет. Но все это будет! Предусмотрено строительство малотоннажного СПГ-завода производительностью до 42 тысяч тонн в год и объектов потребления как на Сахалине, так и на Курилах.

Природного газа в области достаточно. "Газпром" - надежный партнер. И у нас есть политическая воля - обеспечить островитян "голубым топливом".

На конференции вы подписали соглашения с первыми 13-ю резидентами Сахалинского индустриального парка. Много ли еще желающих?

Валерий Лимаренко: Над идеей парка мы работали полтора года. Перед нами стоит важнейшая задача - увеличить локализацию нефтесервисов до среднего уровня по России - с 5 до 25 процентов. Однако дело затягивалось, поскольку работу наших основных стейкхолдеров обеспечивали компании из многих стран мира.

Но ситуация резко изменилась из-за пандемии, падения цен на углеводороды, ужесточения конкуренции. И сразу все занялись снижением затрат. Если вы собрались лететь на Луну, вы же рояль с собой не берете - каждый грамм груза на счету. То же и в бизнесе. Все расходы сосчитаны по капле.

А то, что мы предложили бизнесу, - индустриальный парк, - это и есть форма, которая снижает зависимость отрасли от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа и существенно уменьшает затраты.

На площадке индустриального парка уже строятся объекты первой очереди - производственно-техническая база компании "Сахалин Энерджи". Вторая очередь будет включать учебный центр, лабораторию по неразрушающему контролю, цеха, склады и административно-бытовые помещения. Завершение работ намечено на декабрь 2025 года.

Парк будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Компании-резиденты просто арендуют нужные им площади, въезжают и занимаются своим производством, инвестируя уже в технологию, в подготовку людей. Это и есть локализация.

Размещение на территории парка дает множество преимуществ. Мы освободим резидентов от налогов на имущество и прибыль в течение первых пяти лет. Страховые взносы для них уменьшатся в четыре раза.

Сейчас у нас около 20 партнеров, готовых работать в Сахалинском индустриальном парке. Это первая крупная волна. За ними подтянутся и другие. В перспективе здесь разместится около 40 компаний.

Во время форума вы объявили еще об одной амбициозной задаче - сделать Сахалинскую область территорией опережающего устойчивого развития с низкими выбросами парниковых газов. Какие шаги планируете для этого предпринять?

Валерий Лимаренко: Действительно, мы намерены быть первыми в этом направлении и хотим, чтобы Сахалинская область стала пилотной для проведения эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов.

Россия - огромная страна, и она не может перейти на работу по Парижским соглашениям по климату сразу и целиком. А мы намерены стать территорией, которая первой из российских регионов начнет выполнять климатические договоренности. Уже при поддержке администрации президента и правительства РФ ведется подготовка соответствующего федерального закона.

Мы выступили с инициативой основать Сахалинский климатический центр, который будет оказывать комплексную научно-исследовательскую, образовательную и экспертную поддержку в этом направлении. Это первый подобный центр в стране. Соглашение о его создании подписали представители Сахалинского госуниверситета и Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля.

Область становится пионером и в развитии водородной энергетики. Планируем первыми в России запустить поезда на водородном топливе и начать мало- и среднетоннажное производство этого топлива. Собираемся создать кластер с водородным индустриальным парком и обучением студентов по связанным с новой технологией специальностям.

Мы хотим сохранить наши острова чистыми. Сахалинские компании движутся в сторону "зеленой" энергетики, а мы создаем условия для этого. Кто-то считает, что безуглеродное будущее грозит сплошными ограничениями, а мы уверены, что это ветер, который дует в нужном направлении. И поднимаем парус, чтобы этот чистый ветер наполнил его.