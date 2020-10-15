Глава Забайкалья подарил планшет талантливой юной шахматистке

Благодарственное письмо и планшет получила от губернатора Забайкалья Александра Осипова 12-летняя шахматистка Яна Жапова. Недавно девочка стала победительницей межконтинентального шахматного турнира, с чем и поздравил ее глава региона.

Юная спортсменка уже не в первый раз демонстрирует свои таланты. За последние два года Яна успела выиграть чемпионат России по быстрым шахматам, завоевать "бронзу" на детском первенстве Европы по классическим шахматам и "золото" на Международном Кубке по шахматам Moscow Open, занять первое место на первенстве России по блицу и четвертое в классических шахматах, стать первой в зачете среди девушек до 16 лет на Международном турнире "Трофей Белграда" в Белграде и получить третье место на чемпионате ДФО по блицу среди женщин в Хабаровске. Кроме того, юная шахматистка смогла занять 12-е место на первенстве мира в Испании, где ей пришлось соревноваться более чем с 850 участниками из 86 стран.

На недавний международный командный онлайн-турнир в рамках глобального шахматного фестиваля при поддержке Фонда развития ФИДЕ девочку пригласили от Европейского шахматного союза. Соревнования проходили 10 октября. Участие в них принимали четыре команды из Европы, Азии, Америки и Африки. В каждой по 16 игроков - восемь девушек и восемь юношей в возрасте 12, 14, 16 и 18 лет. Играть девочке пришлось в неудобное время, когда турнир завершился, в Забайкалье было уже три часа ночи. Но это не помешало талантливой шахматистке выиграть межконтинентальный кубок.

- Всей семьей болели и переживали за Яну. Приятно, что власти региона и Агинского Бурятского округа оказывают ей поддержку. Это касается перелетов на турниры, также не остаются незамеченными и все наши успехи, - поделился отец спортсменки Доржи Жапов.

Подарку от губернатора девочка очень обрадовалась и сказала, что с удовольствием будет пользоваться планшетом.