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15.10.2020 05:02

Глава Забайкалья подарил планшет талантливой юной шахматистке

Текст: Дина Непомнящая
Благодарственное письмо и планшет получила от губернатора Забайкалья Александра Осипова 12-летняя шахматистка Яна Жапова. Недавно девочка стала победительницей межконтинентального шахматного турнира, с чем и поздравил ее глава региона.
Фото: Фото пресс-службы правительства Забайкальского края Фото: Фото пресс-службы правительства Забайкальского края
Фото: Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Юная спортсменка уже не в первый раз демонстрирует свои таланты. За последние два года Яна успела выиграть чемпионат России по быстрым шахматам, завоевать "бронзу" на детском первенстве Европы по классическим шахматам и "золото" на Международном Кубке по шахматам Moscow Open, занять первое место на первенстве России по блицу и четвертое в классических шахматах, стать первой в зачете среди девушек до 16 лет на Международном турнире "Трофей Белграда" в Белграде и получить третье место на чемпионате ДФО по блицу среди женщин в Хабаровске. Кроме того, юная шахматистка смогла занять 12-е место на первенстве мира в Испании, где ей пришлось соревноваться более чем с 850 участниками из 86 стран.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Ролик многодетной семьи из Читы вошел в число лучших на всероссийском конкурсе

На недавний международный командный онлайн-турнир в рамках глобального шахматного фестиваля при поддержке Фонда развития ФИДЕ девочку пригласили от Европейского шахматного союза. Соревнования проходили 10 октября. Участие в них принимали четыре команды из Европы, Азии, Америки и Африки. В каждой по 16 игроков - восемь девушек и восемь юношей в возрасте 12, 14, 16 и 18 лет. Играть девочке пришлось в неудобное время, когда турнир завершился, в Забайкалье было уже три часа ночи. Но это не помешало талантливой шахматистке выиграть межконтинентальный кубок.

- Всей семьей болели и переживали за Яну. Приятно, что власти региона и Агинского Бурятского округа оказывают ей поддержку. Это касается перелетов на турниры, также не остаются незамеченными и все наши успехи, - поделился отец спортсменки Доржи Жапов.

Подарку от губернатора девочка очень обрадовалась и сказала, что с удовольствием будет пользоваться планшетом.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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