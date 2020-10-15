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Рубрика: Экономика

Город в Якутии первым расселит аварийное жилье

Текст: Марина Трубилина
Первым городом, полностью расселившим аварийное жилье, может стать Жатай в Якутии. Об этом рассказал гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.
Фото: <a href="https://ysia.ru/" rel="nofollow" target="_blank">ysia.ru</a> Фото: <a href="https://ysia.ru/" rel="nofollow" target="_blank">ysia.ru</a>
Фото: ysia.ru
Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10%

В небольшом городском поселении за последние годы построено более 20 энергоэффективных домов (при том, что в целом по России их около сотни), детские сады и школа, где используются альтернативные источники энергии. "Более того, я надеюсь, что это будет первый город в стране, где аварийного жилья больше не будет", - сказал Цицин.

Вместе с тем, первым регионом, который досрочно, уже в этом году, завершит программу расселения аварийного жилья, рассчитанную на период до 2024 года, станет Сахалинская область. Регион получит право заняться дальнейшим расселением - уже домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Их в области около 500 тысяч кв. м.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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