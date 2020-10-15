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Рубрика: Власть

Губернатор Приамурья Василий Орлов прочитал TED-лекцию на "Космофесте"

Текст: Татьяна Дмитракова
В Амурской области торжественно открыт Всероссийский молодежный космический фестиваль "Космофест Восточный". Он проводится совместно с государственной корпорацией "Роскосмос" при поддержке правительства региона.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Мероприятие, направленное на вовлечение учащихся и студентов в передовые образовательные практики по профильным направлениям космической отрасли с использованием инновационных технологий, проводится в Приамурье с 2015 года. За это время в нем приняли участие свыше пяти тысяч человек.

"Космофест"-2020 из-за пандемии перенесен в онлайн-режим. Фестивальные площадки организованы на базе Амурского государственного университета, включая лицей вуза. В их работе участвуют студенты как АмГУ, так и около 30 других высших учебных заведений со всей России, в которых идет обучение по аэрокосмическим специальностям. Для школьников Дальнего Востока проходят занятия в рамках специальных образовательных программ и онлайн-встречи с космонавтами и экспертами космической отрасли. В программе VI Всероссийского молодежного космического фестиваля также проведение лекций, интерактивов, мастер-классов, интеллектуальной игры "Космический квиз" и онлайн-хакатона в школах Дальневосточного федерального округа.

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На фестивале с TED-лекциями выступили губернатор Приамурья Василий Орлов, ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко, директор департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин и председатель Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре госкорпорации "Роскосмос" Андрей Волынцев.

- В Приамурье сейчас строится вторая очередь космодрома Восточный. Идет серьезная работа по сверхтяжелой ракете, пилотируемым пускам, водородному топливу и многим другим направлениям. Для Амурской области космодром - это не только повод для гордости за нашу страну. Он дает серьезный импульс развитию системы образования и экономики. Сейчас с нуля строится город Циолковский, в котором по планам к 2030 году будет насчитываться почти 20 тысяч жителей. Восточный - это возможность для предприятий области участвовать в космической деятельности. Это и "вызов" для системы образования региона. Сегодня на космодроме работают 66 выпускников АмГУ. Только в Амурском госуниверситете по различным космическим специальностям учится более 150 студентов. Созданы специализированные классы, в них занимаются 400 детей. Все они в душе мечтают прикоснуться к космосу. Мы надеемся, что вы, сегодняшние участники "Космофеста", найдете себя в космической отрасли. Со стороны власти мы всецело будем поддерживать и развитие космодрома, и развитие космических образовательных программ, - обратился к слушателям глава региона.

Фото: Правительство Амурской области
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Василий Орлов также ответил на вопросы участников "Космофеста Восточный". Студентку АмГУ Татьяну Цвиликову интересовало, есть ли у Амурской области другие крупные партнеры, кроме "Роскосмоса", которые готовы реализовывать свои проекты регионе.

- Крупнейший кластер Приамурья - газовый, он включает несколько объектов трубопровода "Сила Сибири", Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комплекс, завод по производству метанола в Сковородине. С инвесторами прорабатываются перспективы производства продукции второго и третьего переделов. Наличие таких материалов, как полиэтилен и полипропилен, которые будет выпускать Амурский газохимический комплекс, создаст отличную возможность для изготовления товаров из этих полимеров, - подчеркнул губернатор. - Отдельное внимание мы уделяем международному автомобильному мосту через Амур. Сейчас формируется предмостовая зона, которая даст серьезный импульс созданию экспортоориентированных предприятий.

Василий Орлов отметил также большие перспективы туристической отрасли, ведь близость к КНР обеспечивает уникальные условия для расширения въездного туризма, а строительство трансграничной канатной дороги через Амур ускорит инфраструктурное развитие. Космодром Восточный к тому же является объектом промышленного туризма: только в 2019 году его посетили с экскурсиями около двух тысяч человек.

Молодежная аудитория хотела узнать о дальнейшем развитии инфраструктуры в космограде Циолковский.

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- Планы развития Циолковского рассчитаны до 2030 года, к этому времени в нем будет насчитываться порядка 18,5 тысячи жителей, - сообщил глава области. - Из различных источников на развитие города намечено направить около 32 миллиардов рублей. Средства пойдут на 25 социальных объектов, две школы и три детских сада. Есть планы по строительству медико-санитарной части, которую укомплектуют самым современным оборудованием. Появится крупный спортивный объект - физкультурно-оздоровительный комплекс. Космоград Циолковский станет благоустраиваться, в нем будет формироваться комфортная городская среда.

Сегодня молодежный космический фестиваль "Космофест Восточный" завершится награждением участников Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической деятельности "Космический инновационный конвент "Восточный-2020", онлайн-хакатона и творческих конкурсов.

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