Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на завершение строительства жилья в Приморье

Приморский край получит от правительства 1,2 миллиарда рублей на завершение строительства 11 многоквартирных домов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Средства направим в течение ближайшего месяца, - подчеркнул он на заседании кабмина. - Это позволит достроить и ввести в эксплуатацию не менее 100 тысяч квадратных метров жилья, обеспечить тех, кто уже внес за это немалые деньги или брал ипотеку, но своих квартир так и не дождался".

Мишустин напомнил, что при поддержке государства в Приморье уже были достроены шесть проблемных домов, жилье получили около 800 семей.

- Благодаря принятому в последние годы пакету законов права граждан при строительстве жилья надежно защищены, и государство помогает людям, пострадавшим от действий прежних недобросовестных застройщиков, - заявил премьер.