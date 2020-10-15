Как в условиях пандемии в ДФО смог выжить туризм

Ковидное лето многим сломало планы на отдых. Тем не менее некоторые виды туризма пусть и не процветали в период пандемии, но смогли приспособиться к суровым реалиям. Что изменилось в индустрии гостеприимства на дальневосточных просторах и какие новые предложения появились на рынке, выясняли корреспонденты "РГ".

В Улан-Удэ как дорогих гостей встречали туристов, прибывавших в столицу Бурятии специальными чартерными рейсами из Москвы. Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

Байкал манит

В Бурятии подвели итоги первой чартерной программы, организованной одним из крупных российских тур­операторов при поддержке Ростуризма. Ее участниками стали свыше полутора тысяч человек - для проекта, длящегося всего три месяца, немалое количество.

Первый спецрейс с гостями из Москвы приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Начиная с этой даты путешественники прибывали в регион каждые девять дней.

Для них разработали несколько маршрутов, которые включали посещение Байкала, буддийских монастырей, общин староверов, центра восточной медицины... Туры разработали по принципу "все включено".

- Успешный запуск и реализация всей чартерной программы для гостей из центральных регионов России в республику является подтверждением высокого туристического потенциала региона, - считает министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Путешественники высоко оценили отдых: согласно опросам чартерной программе в Бурятию присвоено 4,85 балла из пяти.

- Регион обладает особым колоритом, национальной экзотикой и удивительной красотой байкальских пейзажей. Однако ценовой фактор зачастую играет определяющую роль при планировании поездки. И мы рады, что нам удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано. Важно, чтобы эти шаги были системными и спрос, даже с наступлением холодов, не падал. Продление сезона повышает инвестиционную привлекательность региона, напрямую влияет на доходы бизнеса, - говорит руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Поэтому сейчас туроператор при поддержке профильного федерального ведомства и властей региона готовит чартерные программы на зиму.

В конце января Байкал сковывает прозрачный лед, посмотреть на который приезжают со всего мира.

- Туристы смогут увидеть своими глазами эту красоту. Тем более что многие из приехавших на Байкал летом делились, что им хотелось бы вернуться сюда зимой, - отметил гендиректор туркомпании-организатора Тарас Демура.

Нашли новые маршруты

Амурская область находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Приморья по числу приезжающих туда туристов из Китая. Точнее, находилась до того как мировые границы закрыла пандемия. Теперь поток иностранцев иссяк. Зато громко заявил о себе внутренний туризм.

- Конкретные цифры мы сможем увидеть только в конце года, когда соберем статистику. Но турпоток изменился, - рассказала главный менеджер туристско-информационного центра (ТИЦ) региона Наталья Храмова. - В этом сезоне к нам ехали из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска. Да и амурчане с удовольствием откликались на предложения туроператоров. Тем более что стоимость туров, несмотря на сложную ситуацию, особо не изменилась. Мы не отмечаем каких-то скачков цен. Зато четко видим, что люди устали сидеть дома и рвутся за пределы города. Будь то выезды на природу или агротуризм, например, поездка в село Иваново в 40 километрах от Благовещенска. Там разработано сразу несколько интересных маршрутов на любой вкус, есть музей, проходят кулинарные мастер-классы.

Вместо китайских туристов в этом сезоне в Приамурье ехали гости из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска

Поездки в Приамурье могут подобрать на любой вкус и кошелек - от мини-путешествий на один день ценой в 950 рублей до недельных туров стоимостью в десятки тысяч. Зависит от того, что хочется увидеть. Одни из самых популярных маршрутов - промышленные. Туристов готовы принять три гидроэлектростанции - Бурейская, Нижнебурейская и Зейская, - а также знаменитый космодром Восточный.

- Туда особенно интересно будет попасть в конце года, в это время можно будет стать свидетелем зрелищного события - запуска ракеты-носителя, - отмечает Наталья.

Во время вынужденной карантинной паузы туроператоры не теряли времени даром, исследовали все уголки родной области, выискивая необычные места и успели разработать несколько особых маршрутов.

- К концу декабря будет предложен новогодний тур. Он пройдет в Тындинском районе, где живут эвенки, - делится планами представитель ТИЦ. - Добираться до базы в лесу туристы будут на вездеходе, потому что иначе по северной тайге не проедешь. А там их ждет насыщенная программа, различные мастер-классы и эвенкийский Дед Мороз.

Особняком выделяют в Приамурье путешествия, направленные не на развлечение, а на исследования. Их организуют группы энтузиастов. Одна из таких команд недавно совершила экспедицию "Рейс 811" в Бурейский район к месту, где больше 40 лет назад произошло крушение пассажирского самолета и военного бомбардировщика.

- Они сами придумали маршрут, а теперь там установят памятник, - говорит Наталья Храмова. - Ребята даже ездили в Москву и рассказывали об этой экспедиции на телевидении. Встретились с единственной выжившей в той катастрофе женщиной - Ларисой Савицкой. Вернулись переполненные эмоциями. Такой исследовательский туризм мы тоже развиваем.

Едем в Даги

Сахалинская область никогда не входила в лидеры по наплыву туристов, несмотря на потрясающую природу и интересную кухню. До региона в силу географического положения и, соответственно, дороговизны перелета доезжает не так много путешественников. Ожидается, что до конца этого года острова в общей сложности посетят до пяти тысяч организованных туристов. Принимать гостей на острове начали лишь в июле, а попасть сюда "дикарем" проблематично до сих пор - потребуют местную регистрацию, наличие родственников в регионе или приглашение от работодателя.

- В 2019 году ведущие сахалинские туроператоры обслужили около 19,5 тысячи организованных туристов, включая островитян. В 2020 году сезон еще продолжается, и данные от компании поступят после его окончания, - пояснил глава Агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.

В таких условиях ставки, как и везде, сделаны на туризм внутренний. Большой интерес сахалинцы проявили к недавно отреставрированным Дагинским термальным источникам в Ногликском районе. В день их посещают не менее ста человек.

- Дагинские источники всегда пользовались популярностью у местного населения и у приезжих, а после их реконструкции посещаемость значительно увеличилась. Особенно в августе и сентябре, когда в районе наступает сезон ягод, охоты и рыбалки, - рассказали в администрации района.

Популярен отдых и на Курильских островах - в конце лета правительство области даже организовало несколько дополнительных авиарейсов, чтобы удовлетворить спрос.

- Несмотря на пандемию мы восстановились и набираем обороты, - оптимистично заявил Дубровский.

Надежды питают

О развитии въездного туризма в Приморье не перестают говорить уже несколько лет. Слишком впечатляющи в последнее время успехи отрасли. Например, в 2019 году регион принял более 941 тысячи зарубежных гостей, что на 21 процент больше, чем в 2018-м. И даже COVID-19 и проблемы, с пандемией связанные, не стали поводом опустить руки.

Так, минувшее лето предприниматели, занятые в гостиничном бизнесе, посвятили прохождению обязательной классификации средств размещения.

- Мы получили 130 заявок от предпринимателей. Прошедшие классификацию гостиницы и хостелы попадают в Федеральный перечень туристических объектов на сайте классификация-туризм.рф, - говорит генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Кроме того, летом прошло несколько фестивалей, в том числе гастрономических (например, уличной еды, дальневосточных гребешков, мидий и другие).

Несколько планов разработали с прицелом на будущее. Был организован тестовый заплыв уникального проекта "Обними Россию: Владивосток - Калининград", участники которого задумали встретить восход солнца на берегу Амурского залива, потом сесть в самолет и проводить закат в Калининграде. Полностью проект будет осуществлен в следующем году.

Летом же во Владивостоке впервые всерьез заговорили об организации в будущем круизного туризма, новых морских маршрутах и экскурсиях. Например, появилось предложение по организации подводной охоты в Японском море или путешествий на каяках.

Главный козырь Приморья в том, что край является транзитной точкой. Если будут открыты границы, и сюда поедут иностранные туристы, то в расчете на них можно развивать внутрирегиональные маршруты с большим азартом, чем в условиях ограничений пандемии. Рассчитывать только на приморцев и в целом на отечественных туристов в развитии внутренних маршрутов не приходится из-за слабой популярности края у туроператоров недальневосточных регионов страны.