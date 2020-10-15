Как в условиях пандемии в ДФО смог выжить туризм

Новости

Военные РФ и Сирии взорвали бывшее подземное убежище террористов 04:07
Си Цзиньпин призвал элиту армии готовиться к войне 03:55
В Гидрометцентре сообщили о сильной засухе в ряде регионов России 03:39
Роспотребнадзор: Мытье рук с мылом на треть снижает риск заражения COVID-19 03:17
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе 03:10
В США изъята крупнейшая в истории страны партия метамфетамина 02:52
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода 02:31
Ан-32 загорелся после жесткой посадки в Перу 02:15
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V" 02:01
В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах 01:26
В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест 01:06
Меланья Трамп сообщила об отрицательном тесте на коронавирус 00:55
Мурашко: Отстаивать права пациентов - прямая обязанность страховщиков 00:08
Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Макрон анонсировал комендантский час в крупнейших городах Франции 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 14.10.2020
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 14.10.2020
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 14.10.2020
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 14.10.2020
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
15.10.2020 04:00
Рубрика: Общество

Через Байкал на космодром

Как в условиях пандемии в ДФО смог выжить туризм
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Журман, Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 233(8287)
Ковидное лето многим сломало планы на отдых. Тем не менее некоторые виды туризма пусть и не процветали в период пандемии, но смогли приспособиться к суровым реалиям. Что изменилось в индустрии гостеприимства на дальневосточных просторах и какие новые предложения появились на рынке, выясняли корреспонденты "РГ".
В Улан-Удэ как дорогих гостей встречали туристов, прибывавших в столицу Бурятии специальными чартерными рейсами из Москвы. Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия В Улан-Удэ как дорогих гостей встречали туристов, прибывавших в столицу Бурятии специальными чартерными рейсами из Москвы. Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
В Улан-Удэ как дорогих гостей встречали туристов, прибывавших в столицу Бурятии специальными чартерными рейсами из Москвы. Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

Байкал манит

В Бурятии подвели итоги первой чартерной программы, организованной одним из крупных российских тур­операторов при поддержке Ростуризма. Ее участниками стали свыше полутора тысяч человек - для проекта, длящегося всего три месяца, немалое количество.

Первый спецрейс с гостями из Москвы приземлился в Улан-Удэ 5 июля. Начиная с этой даты путешественники прибывали в регион каждые девять дней.

Фото: iStock
Как сделать экотуризм приятным для человека и безопасным для природы

Для них разработали несколько маршрутов, которые включали посещение Байкала, буддийских монастырей, общин староверов, центра восточной медицины... Туры разработали по принципу "все включено".

- Успешный запуск и реализация всей чартерной программы для гостей из центральных регионов России в республику является подтверждением высокого туристического потенциала региона, - считает министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Путешественники высоко оценили отдых: согласно опросам чартерной программе в Бурятию присвоено 4,85 балла из пяти.

- Регион обладает особым колоритом, национальной экзотикой и удивительной красотой байкальских пейзажей. Однако ценовой фактор зачастую играет определяющую роль при планировании поездки. И мы рады, что нам удалось сформировать сбалансированное по цене и качеству предложение, которое было востребовано. Важно, чтобы эти шаги были системными и спрос, даже с наступлением холодов, не падал. Продление сезона повышает инвестиционную привлекательность региона, напрямую влияет на доходы бизнеса, - говорит руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Поэтому сейчас туроператор при поддержке профильного федерального ведомства и властей региона готовит чартерные программы на зиму.

В конце января Байкал сковывает прозрачный лед, посмотреть на который приезжают со всего мира.

- Туристы смогут увидеть своими глазами эту красоту. Тем более что многие из приехавших на Байкал летом делились, что им хотелось бы вернуться сюда зимой, - отметил гендиректор туркомпании-организатора Тарас Демура.

Нашли новые маршруты

Амурская область находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Приморья по числу приезжающих туда туристов из Китая. Точнее, находилась до того как мировые границы закрыла пандемия. Теперь поток иностранцев иссяк. Зато громко заявил о себе внутренний туризм.

- Конкретные цифры мы сможем увидеть только в конце года, когда соберем статистику. Но турпоток изменился, - рассказала главный менеджер туристско-информационного центра (ТИЦ) региона Наталья Храмова. - В этом сезоне к нам ехали из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска. Да и амурчане с удовольствием откликались на предложения туроператоров. Тем более что стоимость туров, несмотря на сложную ситуацию, особо не изменилась. Мы не отмечаем каких-то скачков цен. Зато четко видим, что люди устали сидеть дома и рвутся за пределы города. Будь то выезды на природу или агротуризм, например, поездка в село Иваново в 40 километрах от Благовещенска. Там разработано сразу несколько интересных маршрутов на любой вкус, есть музей, проходят кулинарные мастер-классы.

Вместо китайских туристов в этом сезоне в Приамурье ехали гости из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска

Поездки в Приамурье могут подобрать на любой вкус и кошелек - от мини-путешествий на один день ценой в 950 рублей до недельных туров стоимостью в десятки тысяч. Зависит от того, что хочется увидеть. Одни из самых популярных маршрутов - промышленные. Туристов готовы принять три гидроэлектростанции - Бурейская, Нижнебурейская и Зейская, - а также знаменитый космодром Восточный.

- Туда особенно интересно будет попасть в конце года, в это время можно будет стать свидетелем зрелищного события - запуска ракеты-носителя, - отмечает Наталья.

Фото: iStock
Второй этап акции туристического кешбэка пройдет в октябре

Во время вынужденной карантинной паузы туроператоры не теряли времени даром, исследовали все уголки родной области, выискивая необычные места и успели разработать несколько особых маршрутов.

- К концу декабря будет предложен новогодний тур. Он пройдет в Тындинском районе, где живут эвенки, - делится планами представитель ТИЦ. - Добираться до базы в лесу туристы будут на вездеходе, потому что иначе по северной тайге не проедешь. А там их ждет насыщенная программа, различные мастер-классы и эвенкийский Дед Мороз.

Особняком выделяют в Приамурье путешествия, направленные не на развлечение, а на исследования. Их организуют группы энтузиастов. Одна из таких команд недавно совершила экспедицию "Рейс 811" в Бурейский район к месту, где больше 40 лет назад произошло крушение пассажирского самолета и военного бомбардировщика.

- Они сами придумали маршрут, а теперь там установят памятник, - говорит Наталья Храмова. - Ребята даже ездили в Москву и рассказывали об этой экспедиции на телевидении. Встретились с единственной выжившей в той катастрофе женщиной - Ларисой Савицкой. Вернулись переполненные эмоциями. Такой исследовательский туризм мы тоже развиваем.

Едем в Даги

Сахалинская область никогда не входила в лидеры по наплыву туристов, несмотря на потрясающую природу и интересную кухню. До региона в силу географического положения и, соответственно, дороговизны перелета доезжает не так много путешественников. Ожидается, что до конца этого года острова в общей сложности посетят до пяти тысяч организованных туристов. Принимать гостей на острове начали лишь в июле, а попасть сюда "дикарем" проблематично до сих пор - потребуют местную регистрацию, наличие родственников в регионе или приглашение от работодателя.

- В 2019 году ведущие сахалинские туроператоры обслужили около 19,5 тысячи организованных туристов, включая островитян. В 2020 году сезон еще продолжается, и данные от компании поступят после его окончания, - пояснил глава Агентства по туризму Сахалинской области Валерий Дубровский.

В таких условиях ставки, как и везде, сделаны на туризм внутренний. Большой интерес сахалинцы проявили к недавно отреставрированным Дагинским термальным источникам в Ногликском районе. В день их посещают не менее ста человек.

- Дагинские источники всегда пользовались популярностью у местного населения и у приезжих, а после их реконструкции посещаемость значительно увеличилась. Особенно в августе и сентябре, когда в районе наступает сезон ягод, охоты и рыбалки, - рассказали в администрации района.

Популярен отдых и на Курильских островах - в конце лета правительство области даже организовало несколько дополнительных авиарейсов, чтобы удовлетворить спрос.

- Несмотря на пандемию мы восстановились и набираем обороты, - оптимистично заявил Дубровский.

Надежды питают

О развитии въездного туризма в Приморье не перестают говорить уже несколько лет. Слишком впечатляющи в последнее время успехи отрасли. Например, в 2019 году регион принял более 941 тысячи зарубежных гостей, что на 21 процент больше, чем в 2018-м. И даже COVID-19 и проблемы, с пандемией связанные, не стали поводом опустить руки.

Так, минувшее лето предприниматели, занятые в гостиничном бизнесе, посвятили прохождению обязательной классификации средств размещения.

- Мы получили 130 заявок от предпринимателей. Прошедшие классификацию гостиницы и хостелы попадают в Федеральный перечень туристических объектов на сайте классификация-туризм.рф, - говорит генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Кроме того, летом прошло несколько фестивалей, в том числе гастрономических (например, уличной еды, дальневосточных гребешков, мидий и другие).

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Правительство утвердило правила компенсаций за отдых в России

Несколько планов разработали с прицелом на будущее. Был организован тестовый заплыв уникального проекта "Обними Россию: Владивосток - Калининград", участники которого задумали встретить восход солнца на берегу Амурского залива, потом сесть в самолет и проводить закат в Калининграде. Полностью проект будет осуществлен в следующем году.

Летом же во Владивостоке впервые всерьез заговорили об организации в будущем круизного туризма, новых морских маршрутах и экскурсиях. Например, появилось предложение по организации подводной охоты в Японском море или путешествий на каяках.

Главный козырь Приморья в том, что край является транзитной точкой. Если будут открыты границы, и сюда поедут иностранные туристы, то в расчете на них можно развивать внутрирегиональные маршруты с большим азартом, чем в условиях ограничений пандемии. Рассчитывать только на приморцев и в целом на отечественных туристов в развитии внутренних маршрутов не приходится из-за слабой популярности края у туроператоров недальневосточных регионов страны.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область ДФО Бурятия ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край Развитие туризма в России

Главное сегодня

В Роспотребнадзоре рассказали о жизнеспособности коронавируса на деньгах
В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода
В Венесуэле начались испытания российской вакцины "Спутник V"
Россия возобновит полеты на Кубу, в Сербию и Японию
Бархатный сезон на юге России закончится на следующей неделе
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть